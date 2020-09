Co je pro vás největší gól?

Zájem kolegů o účast a také zájem kolegyň, které se rozhodly podpořit náš tým v roli roztleskávaček.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

Při úplně prvním zápase v krajském přeboru dorostu jsem zavěsil hlavu do šibenice, ale bohužel do vlastní brány.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Politikům. Za to, jak se neustále dohadují, a přitom to nemá konce.

Za co ve své firmě kopete?

Za kvalitní a poctivé výrobky.

Kdo je můj sportovní vzor

Trenér Václav Ježek.

Mé sportovní začátky

Fotbal jsem hrál od pěti let v létě, od sedmi pak v zimě hokej. Hrál jsem je aktivně do patnácti let, tenkrát to ještě opravdu šlo. A od roku 1995 trénuju v minipřípravkách fotbalový potěr.

Sport u nás doma – jak se s manželkou přetahujeme o televizi, když dávají sportovní přenos

V rodině poctivě hlasujeme. Mám ale dva syny, takže je to jednoduché: hlasování většinou dopadne 3:1.