Serbin je Ukrajinec s českými kořeny. „Otec mé babičky pocházel z Čech,“ vysvětluje útočník, který přišel do České republiky před čtyřmi a půl rokem. „Díky českým předkům jsem se dostal do programu, podle kterého jsem mohl na české ambasádě na Ukrajině získat trvalý pobyt u vás. Takových zájemců je spousta, takže to trvalo asi rok a půl. Ale podařilo se. Žijeme tady, narodil se nám tady syn a jsme zde spokojeni,“ neskrývá.

Serbinovi se usadili v Českých Budějovicích. „Stejně jako všichni další Ukrajinci, kteří se stěhují natrvalo do Čech, jsme nejdříve strávili dva měsíce na hotelu v Jetěticích u Písku, než se vyřídily potřebné dokumenty. Nejbližší větší město jsou České Budějovice, tak jsme se sem dojeli podívat, líbilo se nám tady a později jsme se sem přestěhovali,“ popisuje svůj přesun do jihočeské metropole.

Na Ukrajině hrával soutěž na úrovni krajského přeboru. Po přesunu do České republiky nejprve začal hrát na Včelné. „Tam jsem byl půl roku, ale covid všechno zastavil,“ posteskne si.

Jeho přechod na Dobrou Vodu byl dost kuriózní. „Pracoval jsem v Budvaru a hráli jsme nějaký podnikový turnaj. Tam mě viděl můj mistr, jehož syn hraje za Dobrou Vodu. Tak jsme se domluvili a přestoupil jsem tam,“ vypráví.

Střeleckou formu letos chytil skutečně nevídanou. „Vždycky jsem dával kolem třiceti gólů za sezonu. Tohle jsem sám nečekal,“ neskrývá velkou spokojenost s osmapadesáti zásahy do černého. „Hlavně bych ale chtěl poděkovat celému týmu, protože bez pomoci spoluhráčů bych tolik gólů nikdy nenastřílel,“ zdůrazní.

Jeho tým se do posledního kola přetahuje s béčkem Hluboké o postup do 1. B třídy. Před víkendovým posledním kolem panuje mezi oběma celky bodová rovnost. „Oni ale mají lepší vzájemné zápasy, takže si to asi pohlídají. Prý je však ve hře i možnost, že by mohly postupovat první dva týmy. Uvidíme, jak to dopadne,“ nechce předbíhat.

Jeho střelecké schopnosti samozřejmě nemohly uniknout pozornosti klubů z vyšších soutěží. „Nějaké nabídky dostávám, ale do konce sezony nechci nic řešit. Chci být v klidu a pak uvidíme, co bude dál,“ chce se plně soustředit na závěr sezony na Dobré Vodě.