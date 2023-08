Ve výborné kondici oslavil devadesáté narozeniny fotbal v Nových Hodějovicích. Na útulný stadionek v sobotu dorazily dobré čtyři stovky příznivců klubu a gratulovat přijela i stará garda Dynama, která v exhibičním duelu porazila domácí áčko 9:3.

Na oslavách devadesátin fotbalu v Nových Hodějovicích se představila stará garda Dynama. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Klub z českobudějovické příměstské čtvrtě přežil těžké časy a v současné době prožívá rozkvět. Může se pochlubit kompletní baterií mládežnických celků a první tým mužů významně pošilhává po postupu ze třetí třídy do okresního přeboru. „Nejvýš jsme měli áčko v sedmdesátých letech minulého století, kdy hrávalo krajskou první B třídu,“ informuje předseda klubu Richard Šírek, jenž v jeho čele stojí od roku 2008. „Později jsme byli v okresním přeboru, do kterého se nám podařilo postoupit naposledy v roce 2012 a udrželi jsme se v něm tři sezony. Poté jsme sestoupili do třetí i čtvrté třídy. V současné době hrajeme třetí třídu a docela úspěšně. Pod novým trenérem Pekárkem jdou výkony týmu nahoru a v uplynulé sezoně jsme obsadili šesté místo. Hlavně se nám daří zařazovat do týmu vlastní dorostence. Z toho máme největší radost,“ chválí si.

V Nových Hodějovicích mohou být skutečně pyšní na fakt, že mají týmy všech mládežnických kategorií, což v dnešní době u menších klubů v žádném případě nebývá samozřejmost. „Založili jsme i mladší dorost, který bude hrát nově vzniklou krajskou první A třídu. Tím jsme strukturu našich celků definitivně zkompletovali. Víc už udělat nemůžeme,“ spokojeně se předseda usmívá.

Minulý ročník se Hodějovickým povedl. Mladší přípravka vyhrála okresní přebor, starší skončila třetí. Mladší žáci byli ve své skupině okresního přeboru devátí, starší druzí a dorostenci šestí. „Na podmínky, jaké máme, můžeme být maximálně spokojeni,“ zdůrazní. „Hlavně patří poděkování všem, kteří u nás dělají fotbal s láskou a na úkor svého osobního volna,“ dodá.

Oživit mládežnické kategorie nebylo vůbec lehké. „Děti u nás skončily v roce 2010 a dva roky jsme neměli žádné mládežnické kategorie. Pak jsme to ale dali zase dohromady. První rok jsme jenom trénovali, pak jsme začali hrát soutěže a postupně se to nabalovalo. Máme i minipřípravku, což jsou děti do šesti let. Ty nehrají žádnou soutěž, ale všichni tam začínají a je pro nás strašně důležité, že tento tým máme,“ ocení.

Výkladní skříní každého klubu je první tým mužů, se kterým mají v Hodějovicích smělé plány. „Určitě bychom chtěli postoupit do okresního přeboru. Uvidíme, jak se nám bude dařit postupně zapracovávat do týmu dorostence. Zůstáváme při zemi, ale kdyby se to zlepšovalo, tak proč si zase jednou nezahrát i první B třídu,“ zasní se Šírek.

Co ho trápí, je zázemí na stadionu. „Máme nedostatek šaten a už hodně pamatují. Nutně bychom potřebovali jejich rekonstrukci a rozšíření. Nemáme zavlažování, takže trávník hlavně v horkých letních měsících trpí. To jsou dvě věci, které nás nejvíce trápí,“ posteskne si. „Dalším problémem je jako asi všude nedostatek trenérů. Rádi bychom přivítali další zájemce, kdo by měl chuť trénovat děti.“

Sobotní oslavy se skutečně vydařily. Představily se týmy všech kategorií, zahrály si i ženy, které před lety hrály v Nových Hodějovicích jednu sezonu dokonce nejvyšší soutěž. „Když k nám tehdy přijela na mistrovský zápas Sparta a pískala Dáša Damková, to byla opravdu velká událost,“ vzpomíná.

Hlavní duel obstaralo hodějovické áčko se starou gardou Dynama, která přijela ve velice silném složení s Danem Kerlem v brance, Petrem Benátem, Slávou Rožboudem, Lubošem Peckou, Jiřím Kladrubským, Lukášem Adamem a dalšími bývalými hvězdami nejen jihočeského fotbalu. Černobílí matadoři vyhráli přesvědčivě 9:3, ale o výsledek tentokrát zase až tolik nešlo.

Hlavní bylo, že se výborně bavili početní příznivci hodějovického fotbalu, pivo teklo proudem, peklo se prase i klobásy. Nechyběl koncert dua Traktůrek ani ohňostroj. „Přišlo hodně lidí, tolik jsme jich ani nečekali. Byli jsme mile překvapeni,“ s úsměvem přiznává Šírek. „A věřím, že byli všichni spokojeni.“

Hodějovické oslavy ve výsledcích – ml. žáci: N. Hodějovice – Rudolfov 2:6, st. žáci: N. Hodějovice – Rudolfov 7:1, bývalé hráčky N. Hodějovic – legendy hodějovického fotbalu 5:5, N. Hodějovice A – Dynamo ČB 35 3:9 (0:5), Ruider, Kroupa, Šíma – Benát, L. Adam 2, Pecka, Šíma, Žmolík, Fischer, Kladrubský.