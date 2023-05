Skutečně důstojný průběh mělo letos finále okresního fotbalového poháru. Ve stejný den se uskutečnily finálové duely všech kategorií a byl to skutečný svátek fotbalu.

Fotbalisté Slovanu Černý Dub slaví vítězství v okresním kole poháru. | Foto: Deník/ Miloslav Kusbach

Vedení okresního fotbalového svazu vybralo za finálový den pondělní státní svátek. Žáci a dorostenci si to o pohár rozdali v Temelíně, muži na Borku. „Finálový den se určitě povedl,“ chválí si i místopředseda okresního svazu Jiří Malý.

Mládežnické zápasy hostil stadion v Temelíně. „Bylo to tam krásně připravené, vyšlo počasí a všechny týmy k finále přistoupily opravdu zodpovědně,“ ocenil.

Všechny duely měly slavnostní rámec. Zahajovala je znělka Ligy mistrů a důstojné bylo i předávání pohárů. „Byly to krásné zápasy. Opravdu svátek fotbalu. I když tomu výsledky nenasvědčují, tak minimálně polovina všech utkání byla vždycky hodně vyrovnaná. Možná kromě dorostu. Všechno vyvrcholilo finálovým duelem mužů na Borku. Bylo to super a budeme rádi, když se nám to podaří v příštích letech zopakovat,“ přeje si Malý.

Především dorostenci Mokrého pojali finále skutečně slavnostně a přijeli do Temelína v oblecích po vzoru velkých klubů. „V Mokrém teď fotbal opravdu žije. Do Temelína dorostence přijel povzbudit i fanouškovský kotel a všichni si to parádně užili. Byl to kluků nápad. Obleky, sluchátka do uší, projít s vážnou tváří kolem fanoušků. Přijeli jako Real Madrid,“ směje se Malý. „I za tohle si kluci vítězství zasloužili, protože k poháru přistoupili opravdu originálně,“ ocenil.

Gólman hokejové Sparty Jakub Kovář si vyzkoušel roli fotbalového rozhodčího

Zkušený funkcionář věří, že příště bude účast v okresním poháru větší než letos. „Snažíme se pro to dělat maximum. Udělali jsme maximum, aby finálový den proběhl důstojně a přilákal pro příští ročník i další kluby.“

Finálové výsledky – muži: Černý Dub – Nové Hrady 7:1 (2:1), Vančura ml., Ďurica, Schneider 2, Horák – Bican. Dorost: Mokré – Velešín 5:0 (3:0), Fošum, Pupek 2, Kos. Žáci: Lišov – Loko ČB 0:4 (0:0), Hanzlík 3, Hupka.