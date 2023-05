Slavnostní ráz bude mít pondělní finálový den okresního fotbalového poháru. V Temelíně si to o cennou trofej rozdají mládežnické celky, na Borku se odehraje finálový zápas mužů.

Takhle dorostenci Mokrého slavili postup do pohárového finále. | Foto: Foto: Deník

Podobné vyvrcholení bude mít okresní pohár vůbec poprvé. „Chtěli jsme pohár posunout na vyšší úroveň. Stávalo se, že oddíly chtěly pohárová utkání odehrát v rámci dlouhodobých soutěží. Proto jsme přistoupili k tomuto formátu,“ vysvětluje místopředseda okresního fotbalového svazu Jiří Malý.

Finálový zápas mužů se bude hrát v pondělí o státním svátku od 17 hodin na Borku a střetnou se v něm Černý Dub s Novými Hrady. „Měla by to být slavnostní událost v hezkém prostředí stadionu na Borku. Prostě opravdové finále,“ láká Malý fotbalové příznivce na atraktivní zápas. „Černý Dub je papírovým favoritem, ale ve finále se může stát cokoliv,“ usměje se. Vítěz okresního poháru si kromě trofeje zajistí také pro příští sezonu postup do krajského kola poháru.

Do pohárové soutěže mužů se přihlásily jen čtyři týmy. „Také proto jsme letos finále takhle vyšperkovali, abychom nalákali kluby na další rok. Finále bude pískat ligový rozhodčí Jiří Pečenka a k ruce bude mít na lajně dva mladíky, kteří si to za svou celoroční práci zaslouží. Snažíme se udělat maximum, aby měl finálový duel skutečně slavnostní rámec,“ zopakuje.

KANONÝR DENÍKU: Tomáš Tengl hraje pro radost v Lipí a už si nemusí nic dokazovat

Finálovému zápasu mužů bude předcházet vyvrcholení mládežnických soutěží, které se uskuteční v Temelíně. Od 10 hodin vyzvou žáci Lišova lepšího ze středečního dohrávaného semifinálového duelu Mokré – Loko ČB, v pravé poledne pak nastoupí dorostenci Mokrého proti Velešínu. „Temelín jsme vybrali proto, že je tam krásné, ale momentálně prakticky nevyužívané hřiště, což je velká škoda. Finálové zápasy se odehrají s podporou obce a pro vítěze se nám podařilo sehnat zajímavé ceny. Vstupenky na zápas naší reprezentace, poukázky na fotbalgolf nebo vstupenky do zoo na Hluboké,“ vypočítává.

O mládežnický pohár byl větší zájem než o kategorii dospělých. Do soutěže žáků i dorostenců se přihlásilo vždy osm týmů. „Především dorostenci Mokrého pojali účast ve finále hodně důstojně a na zápas pojedou v oblecích, jako jezdí velké týmy na velké zápasy,“ usmívá se Jiří Malý.