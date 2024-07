Předseda OFS Libor Šolc předal ceny nejúspěšnějším oddílům (okresní přeborník Slovan Černý Dub obdržel soupravu dresů, druhá Dříteň fotbalový míč). Poháry převzali nejlepší střelci jednotlivých soutěží, kterými se stali v přeboru Milan Ďurica (Č. Dub, 34 gólů), ve III. třídě Pavel Hezoučký (Dívčice, 66) a Jakub Marek (D. Voda B, 16). Vítězné kluby soutěží slušnosti: Dříteň a Rudolfov B (přebor), Týn B (III. třída) a Hrdějovice B (IV. třída).

Nejlepším rozhodčím sezony byl vyhodnocen Daniel Alušík, nováčkem roku byl vyhlášen Kryštof Tůma.

Aktiv měl hladký průběh. „Velice příjemným překvapením pro nás bylo, že z našeho okresu chyběl zástupce jen jediného klubu,“ vyzdvihl sekretář OFS Karel Franěk a upřesnil, že tím absentujícím klubem byla Hluboká.

Hlavním bodem programu bylo schválení losovacích čísel (v závorce uveden hrací den a čas, ev. hřiště).

Okresní přebor: 1. Olešnice (Ne 15), 2. Jankov B (So, hřiště Dubné), 3. Sedlec (So), 4. Nová Ves (So 10:15), 5. Nemanice (Ne 15), 6. Borovany (So, ev. UMT), 7. Srubec (So), 8. Žabovřesky (So), 9. Dol. Bukovsko (So), 10. Bavorovice (So 10), 11. Římov (So), 12. Kamenná (So 15), 13. Rudolfov B (Ne), 14. Dříteň (So).

III. třída: 1. K. Újezd B (Ne), 2. Nové Hrady (So 17), 3. Čtyři. Dvory B (Ne), 4. Lipí (Ne 15), 5. Loko ČB B (Ne 15:30), 6. Mokré (So), 7. Dobrá Voda B (Ne 15), 8. Úsilné (Ne), 9. Mladé B (Ne), 10. Dívčice (So), 11. Radošovice/Strýčice (So 17, hř. Strýčice), 12. Lišov B (Ne), 13. Týn B (Ne), 14. Nové Hodějovice (So 17).

IV. třída: 1. Boršov B (So), 2. Koloděje (So 16), 3. Křemže (Ne 15, hř. Křemže), 4. Horní Stropnice (So), 5. Mokré B (So 10), 6. Sedlec B (Ne 15, hřiště Pištín), 7. Hrdějovice B (So), 8. Chrášťany (So), 9. Ševětín B (Ne), 10. volno, 11. Zborov (Ne), 12. Č. Dub B (So, hř. Nové Homole).

OP dorostu: 1. Hrdějovice (So 10), 2. Trh. Sviny (Ne 10), 3. Křemže (Ne 10 Křemže), 4. Dříteň (Ne 14), 5. Borovny (Ne 10, ev. UMT), 6. Planá (Ne 10), 7. Borek (Ne 10), 8. Mladé (Pá 17), 9. Ledenice (Ne 10:15), 10. K. Újezd (Ne 10), 11. Větřní (Ne 14), 12. N. Hodějovice (Pá 17).

Okresní přebor a III. třída začínají druhým kolem 17. a 18. srpna, IV. třída a přebor dorostu také druhým kolem 31. srpna a 1. září.