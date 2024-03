Fotbaloví veteráni na Budějovicku budou mít po několika letech znovu vlastní pravidelnou soutěž. OFS České Budějovice plánuje na jaře spustit Veteránskou Gambrinus ligu, jak zní oficiální název soutěže pro hráče nad 40 let, kterým není cizí soutěživost a stále se těší pevnému zdraví.

Hráči nad čtyřicet let se budou utkávat v soutěži. Foto: archiv Deníku | Foto: Deník/Michal Havelka

Nucená covidová pauza stála za koncem populární Precis ligy. Poslední ročník se uskutečnil v roce 2019. Oblíbená soutěž pro zkušené fotbalisty a ale i ty, kteří si chtějí v tomto věku ještě poměřit svoje síly a výkonnost, se po dlouhých pěti letech vrací na scénu. S nápadem oživit dlouhodobou soutěž pro „staré pány“ přišli funkcionáři OFS České Budějovice.

Na jaře by se měl odehrát nultý ročník. Proběhne v jiném formátu, ale se stejným cílem – udělat něco pro zdraví, hýbat se. O výsledky jde opravdu až v poslední řadě. Hrát se bude ve všední dny, jednozápasy, doma a venku, na půl hřiště 6 + 1 s hokejovým střídáním a hrací dobou 2 x 30 minut.

Vznik nové soutěže pro starší fotbalisty vítají také osobnosti z ligových trávníků. „Půjdu se velice rád proběhnout. Určitě tenhle nápad vítám,“ prohlásil hlubocký Karel Vácha (53), bývalý útočník Dynama Č. Budějovice či Slavie Praha. Veteránské mužstvo by rád sestavil i Váchův bývalý parťák z útoku Ladislav Fujdiar (57). „Obesílám kluky v Plané, rádi bychom se zúčastnili. Snad se dáme dohromady,“ uvedla fotbalová ikona z řad SK Planá. V sestavě veteránů Malše Roudné by neměl chybět Rudolf Otepka (50), který v první lize odkopal 17 sezon a nasbíral úctyhodných 432 ligových startů.

Na svaz už dorazily oficiální přihlášky od klubů. První přišla od bývalých plejerů českobudějovického Dynama. „Těšíme se, domácí hřiště budeme mít na Složišti,“ sdělil Radek Šíma s tím, že do budoucna by možná dali dohromady i dvě mužstva. „Věříme, že si veteránská soutěž mezi staršími hráči najde své místo a stane se do budoucna nedílnou součástí okresního fotbalu na Budějovicku,“ řekl Libor Šolc, předseda okresního svazu ve městě a jeden z budoucích aktérů nové soutěže přímo na trávníku.

Pokud se i u vás najde parta nadšenců, kontaktujte sekretáře OFS Č. Budějovice Karla Fraňka nebo gestora veteránské soutěže Michala Průchu. K přihlášení stačí zaslat e-mail na ofs.cb@seznam.cz a kontaktní osobu na mužstvo. Uzávěrka přihlášek je do 31. března 2024.

Zdroj: OFS České Budějovice