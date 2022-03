Góly uměl dávat jeho táta Lukáš a Kryštof Adam (12 let) na na rodinnou tradici navazuje. Patří k největším oporám týmu kategorie U13 českobudějovického Dynama v žákovské lize.

Lukáš Adam odehrál v Dynamu čtyři sezony a celkem nasbíral jednačtyřicet startů v nejvyšší soutěži. Rodák z Pardubic nakonec na jihu Čech zakotvil, našel zde svůj druhý domov a k fotbalu celkem logicky přivedl i oba své syny Matyáše a Kryštofa.

Mladší Kryštof nejvíce vzpomíná na gól, který dal v ligovém zápase proti soupeři z nejzvučnějších: pražské Spartě: „Udělal jsem si jednoho hráče a levačkou jsem vystřelil k levé tyči. To je gól, na který nezapomenu,“ spokojeně se usmívá.

Trenéři i otec ho prý chválí docela často. „Vždycky, když podám dobrý výkon,“ potvrdí.

Jeho oblíbeným klubem je Atlético Madrid. „Mým nejoblíbenějším hráčem je João Félix,“ konkretizuje.

O tom, co bych chtěl jednou dělat, má zcela jasno.

„Chtěl bych být profesionálním fotbalistou,“ okamžitě vypálí.

Samou chválu pěje na svého svěřence i jeho trenér z třináctky Dynama Jan Kolčava. „Kryštof je v Dynamu od přípravky. Vzhledem k fotbalové rodině má k tomuto sportu silný vztah. V kolektivu je oblíbený, je to takový „čistý“ kluk. Určitě má výhodu, že je levonohý, protože leváků je obecně málo. Velký fanoušek Atletica Madrid, silný v soubojích jeden na jednoho. V nich je hodně odvážný, dokáže přejít přes hráče,“ vypočítává.

Co dalšího na sebe Kryštof prozradil, si poslechněte v našem videorozhovoru.

Co o Kryštofu Adamovi říká výkonný ředitel Akademie Dynama Petr Benát:

„Kryštof je u nás v Dynamu od malička. Prošel přípravkami a posunul se až do ligového žákovského týmu. Je to poctivý kluk, který možná nemá tolik talentu jako někteří jeho vrstevníci, ale fotbal má rád a dává mu maximum. Je do fotbalu zapálený, vzor měl v tátovi, který hrával v Dynamu první ligu a k tomuto sportu přivedl nejen Kryštofa, ale i jeho staršího bratra Matyáše.“

Zdroj: Deník