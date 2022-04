„Byl to náš první zápas pod novým trenérem Jiřím Leštinou a měli jsme některé nové hráče, tak jsme se chtěli ukázat a docela se nám to povedlo,“ usměje se zkušený fotbalista. „V první půli jsme soupeře skoro k ničemu nepustili a do pětadvacáté minuty jsme dali tři góly, což utkání prakticky rozhodlo. První se mi povedlo vsítit trochu akrobatickým způsobem po centru kapitána Honzy Hekrdleho. Druhý dal právě Honza a třetí jsem dával zase já po přihrávce od Pavla Kaliny, když jsem udělal kličku obránci a střílel jsem na zadní tyč. Po přestávce jsme přidali ještě další dvě branky,“ vrací se k vydařenému utkání.

Hattrick zaznamenal naposledy v době před covidem. „Tehdy se mi povedlo dát čtyři góly v Borovanech a pak hned tři proti Hluboké. Pak mě covid přibrzdil,“ usměje se.

V útoku začal nastupovat až na „stará kolena“, jak sám říká. „Ve Zlivi a v Olešníku jsem hrával defenzivního záložníka, potom na Dobré Vodě a v Bavorovicích stopera. V útoku jsem začal hrát až v Rakousku a teď v tom pokračuji na Srubci,“ popisuje své putování sestavou.

Co ho trápí, je situace srubeckého fotbalu. Klub, který hrával 1. B třídu, se teď pere o holou záchranu v okresním přeboru. „Je to škoda. Ale máme stejné problémy jako všichni ostatní. Nemáme hráče a mladé už vůbec ne. Když na tréninku hrajeme na dvě staří proti mladým, tak jsem v osmatřiceti letech v týmu mladých. To je skutečně paradox. Středního záložníka nám hraje dvaapadesátiletý Pavel Kalina,“ kroutí hlavou.

Zlepšit by se to mohlo právě po příchodu trenéra Leštiny. „Tým se trošku zformoval. Trenér přesvědčil k návratu kluky, kteří už s fotbalem skončili. Ale zlobí nás zranění a prostě není kde brát,“ lituje. „Naštěstí přišel šikovný gólman z Plané. Ten nám pomohl. Ale je to bohužel náš jediný mladý hráč.“

Cílem pro zbytek jara je jednoznačně záchrana. „Na podzim jsme doma vyhráli jediný zápas. To je hrůza. Musíme bodovat hlavně se soupeři, kteří jsou v tabulce kolem nás,“ má jasno.

Ve stejný den zaznamenal hattrick ve stejné soutěži za Zliv také Hanouskův o dva roky mladší bratr Radek. „Samozřejmě probíhalo hecování s partou bývalých spoluhráčů, se kterými chodíme na pivo. Že to byl bratrský hattrick. Hlavně měla naše mamka v sobotu svátek, tak jsme jí to dali jako dárek,“ usměj se.

Zdroj: Deník