Podobných duelů prý hraje jeho tým v letošní sezoně většinu. „Před sezonou jsme výrazně posílili a jsme si vědomi, že na třetí třídu máme nadstandardní tým. V každém utkání si vytvoříme spoustu šancí a je jen na nás vepředu, jak s nimi naložíme,“ dodá s úsměvem.

Jeho góly padaly po pěkných akcích. „Většinou to bylo po průnikových přihrávkách, kdy jsem šel sám na branku, nebo po kombinacích,“ říká ke svým pěti trefám.

V Černém Dubu se podařilo poskládat na druhou nejnižší soutěž velice silný tým. „Už když jsem hrál v minulém roce v Rakousku, tak jsem oslovoval kluky, které znám třeba z futsalu a sálovek. Ale nečekal jsem, že přivedeme jedenáct lidí. Hlavně se udělala super parta a lidsky jsme si sedli,“ chválí.

Je jasné, že se v klubu hovoří o případném postupu do okresního přeboru. „Je to naše přání,“ přikývne Ďurica. „Ale nejsme do tohoto cíle nijak tlačeni. Ani vedením klubu. Víme, že náš kádr by na vyšší soutěž měl, postup nás láká, ale není to nějaká nutnost,“ zdůrazní.

Největším soupeřem v boji o postup bude s největší pravděpodobností Kamenná. „Už druhým rokem tam mají výborný tým. Jsou silní především vepředu. Hanzal, Syrovátka, to jsou výborní hráči. Škoda, že jsme se s nimi potkali hned ve druhém kole, trošku nám v tom utkání vypadla záloha a prohráli jsme 1:4. Podle mě je právě Kamenná největší aspirant na postup,“ míní.

Ďurica sám začínal s fotbalem v Černém Dubu, ale v mládeži působil i v českobudějovickém Dynamu a potom třeba na Dobré Vodě, ve Strakonicích nebo ve Zlivi. „Super to bylo ve Velkém Meziříčí. Měl jsem odtud holku, jeli jsme tam na futsalový turnaj, domluvili jsme se a zůstal jsem tam. To mě hodně zvedlo,“ vzpomíná.

Právě futsal je jeho druhou velkou láskou a za Absolut Černý Dub válí ve druhé lize. „Termíny se s fotbalem moc nekryjí, takže stíhám drtivou většinu zápasů. Radim Staněk odvádí ve vedení našeho týmu obrovský kus práce hlavně v rámci propagace. I v porovnání s kluby z první ligy. Funguje to opravdu skvěle a máme výborný tým. V Budějovicích je spousta skvělých hráčů. Loni jsme skončili třetí, letos jsme dobře začali a z prvních dvou kol máme plný počet šesti bodů,“ připomíná svůj úspěšný futsalový tým.

