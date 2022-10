První gól vítězného celku dal Antonín Dvorský, poslední Tomáš Tengl. V mezidobí mezi nimi vysypal svých pět branek v průběhu pouhých padesáti minut Wegenkittl. „První jsem dal hlavou a zbývající čtyři byly na jedno brdo. Dostal jsem balon za obranu, připravil si to a uklidil tam, kde nebyl gólman,“ s úsměvem popisuje svůj pětigólový koncert. Přiblížil se tak svému rekordu, kterým bylo šest branek v jednom utkání.

O tučném příspěvku do týmové kasy je prý zbytečné se bavit. „Pokladník jsem já, takže si určitě nějakou pokutu dám,“ směje se. „Nejen za pět gólů, ale něco přispěji také za kapitánskou pásku, protože náš kapitán byl zraněný a zastupoval jsem ho. Hlavně mě těší ohlas fanoušků na naše vítězství i mých pět gólů,“ zdůrazní.

V aktuální tabulce třetí třídy je Lipí čtvrté. „V minulých letech jsme měli velké postupové ambice a měli jsme na to i kádr. Ten máme i letos, ale nechceme tentokrát dělat ukvapené závěry. Chceme hlavně hrát takový fotbal, aby to všechny bavilo. Nás hráče i fanoušky. A uvidíme, co z toho vznikne. Minimálně o soutěž výš bychom se posunout chtěli,“ přiznává.

Wegenkittl s fotbalem začínal v pěti letech v českobudějovickém SKP, ale největší část své kariéry strávil u Malého jezu v dresu Slavie. „Tam jsem byl dvanáct let. Ale přešel jsem do nové práce a nestíhal už jsem každý týden tři tréninky a zápas. Hlavně také skončila parta, se kterou jsem ve Slavii začínal,“ vysvětluje svůj konec v oblíbeném klubu.

Nový fotbalový domov našel právě v Lipí. „Baví mě to tam moc, v Lipí je úžasná parta. Velké poděkování patří také našim fanouškům a hlavně mé snoubence, která se mnou jezdí na každý zápas,“ vzkazuje.

