Proti Dívčicím to bylo naprosto jednoznačné utkání a sedmigólový rozdíl ve skóre odpovídá tomu, co se na hřišti dělo. „Je to pravda, bylo to na jednu branku,“ přikývne.

Své čtyři góly nastřílel v průběhu pouhé půlhodinky všechny za sebou. „Dostal jsem dobré míče za obranu a dokázal jsem se prosadit. Většinou, když se daří, tak to tam takhle napadá. Přece jen rozdíl mezi krajským přeborem a třetí třídou je velký. Asi také proto se mi to povedlo,“ skromně podotkne.

Čtyři góly v jednom utkání, to si Dvořák nepamatuje. „Hattrick jsem dal možná někdy v první B třídě v Březnici, ale za Týn nikdy,“ ujistí.

Petr Dvořák začínal s fotbalem v Březnici, ale už do přípravky zamířil do nedalekého Týna. „Když jsem se posunul do mužů, tak jsem se na čas vrátil zpátky do Březnice, ale když jsem odešel studovat vysokou školu, tak jsem žel znovu do Týna,“ popisuje průběh své kariéry.

Zdroj: Deník