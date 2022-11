Domácí Lokomotiva žádné hráče ze svého prvního týmu, který nastupuje v 1. A třídě, k dispozici neměla. „Jejich áčko hrálo zápas ve stejný čas. Naše převaha byla opravdu citelná. Sice jsme dostali čtyři góly, ale nebylo to tak, že by nás soupeř třeba přehrál kombinací. Buď jsme domácím rovnou nahráli, ale padly po nějakých skrumážích,“ dodává.

Křiváčkovy góly byly prakticky každý jiný. „První jsem dal z penalty, další dva do prázdné branky po přihrávkách od spoluhráčů, jeden hlavou ze standardky a jednou jsem šel sám na branku,“ popsal svůj gólový koncert. Pět gólů ještě v mistrovském utkání nedal. „V přípravě za muže ano, ale v mistráku ještě ne,“ potvrdí.

KANONÝR DENÍKU Vojtěch Moudrý z Mladého čekal na hattrick dlouhých pět let

Křiváček je členem kádru áčka Hluboké, které se pohybuje na samotné špici krajského přeboru, ale za béčko si chodí zahrát pravidelně. „S áčkem trénuji, ale v zápasech nedostávám tolik prostoru. I o minulém víkendu jsem odehrál v pátek šedesát minut v kraji proti Dražicím, ale přesto jsem za béčko šel. Je to pro mě momentálně priorita a ideální příležitost si zahrát,“ vysvětlí.

Hlubocká rezerva je v aktuální složení největším aspirantem na postup výš. Priorita to ale prý není. „Ještě jsme se o tom nebavili. Uvidíme na konci sezony, jak to dopadne i směrem k áčku, které bojuje o postup do divize. Možná by i béčko stálo o vyšší soutěž, aby byla větší konkurence. Mančaft na to určitě máme. Navíc, když chodí posily z áčka,“ je přesvědčen.

Tomáš Křiváček je hlubocký patriot, který kromě střídavých startů v Olešníku nikde jinde nehrál. Jeho cílem je vrátit se do základní sestavy prvního týmu. „Snažím se, ale konkurence je teď v áčku velká. Neberu to tak, že se mi to musí podařit za každou cenu. Jsem rád, že si mohu o víkendu zahrát fotbal. Klidně i za béčko,“ zdůrazní.

Zdroj: Deník