Vzhledem k tomu ale také došlo za strany domácího celku k jistému podcenění. „Dali jsme sice gól hned v páté minutě, ale na další se čekalo půl hodiny. Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ale pak už nám to tam začalo padat a průběh zápasu byl naprosto jednoznačný,“ připustí.

Jak dával zkušený fotbalista své góly? „Při prvním jsem mířil kolem brankáře na zadní tyč. Druhý jsem dal po krásném centru od Martina Svobody, kdy jsem si zpracoval míč a hodil si ho kolem gólmana. Třetí byl trošku kuriózní. Šel jsem s míčem od půlky a stíhali mě dva obránci. Zasekl jsem míč a kopl spíš do země, než že by to byla nějaká povedená střela. Ale koukám, že gólman stojí úplně mimo branku a míč se došoural do sítě,“ s úsměvem popisuje své tři góly.

Hattrick samozřejmě nemohl zůstat bez povšimnutí ze strany spoluhráčů. „Za hattrick se platí runda fanouškům. Navíc jsem měl ještě tři asistence, takže to byla druhá. Hned po zápase jsem objednával v hospodě dvakrát patnáct zelených. Ale byla to zábava. Fanoušci jsou v Lipí perfektní,“ neskrývá.

V aktuální tabulce třetí třídy Českobudějovicka se Lipí nachází na sedmé příčce. „Chtěli jsme hrát na špici a poprat se o postup, o který se tady usiluje už tři roky. Ale máme pořád zraněných několik klíčových hráčů a Černý Dub s Kamennou na špici jsou jinde než my,“ sportovně uznává. „Tuhle sezonu chceme jenom dokopat se ctí. Jiný cíl nemáme,“ dodá.

Tomáš Tengl začínal s fotbalem v českobudějovickém Dynamu, kde působil do svých sedmnácti let a zahrál si zde žákovskou i dorosteneckou ligu. „Z Dynama jsem šel do Čtyř Dvorů, kde jsem hrával krajský přebor a později první A třídu. Pak jsem si přetrhl vazy v koleně a odešel se rozehrát na Borek,“ bilancuje svojí kariéru.

Na její závěr zamířil do Lipí, kde nastupuje už třetí sezonu. „Přivedl mě sem kamarád, který se ale shodou okolností po roce přestěhoval. V Lipí jsem však znal spoustu kluků a jsem tady maximálně spokojený. Už si nemusím nic dokazovat a navíc nemám čas trénovat, protože kromě práce ještě jezdím hrát stolní tenis do Rakouska. V Lipí je super parta, zázemí i fanoušci,“ nešetří chválou.

S velkou pravděpodobností Tomáš Tengl v Lipí svou kariéru dohraje. „Člověk nikdy neví, jestli se někdo neozve, že potřebuje pomoci. Nějaké nabídky jsou, první A třídu bych ještě asi zvládl i bez tréninku. V tuto chvíli ale nemám potřebu jezdit někde po kraji a něco si ještě dokazovat. Dokud mi bude zdraví sloužit, tak bych chtěl fotbal hrát. Je reálné, že v Lipí už zůstanu až do konce kariéry,“ připouští.