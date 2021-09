Hrát se bude od čtvrtka do soboty. "Turnaj je vypsán pro věkovou kategorii U15, to znamená pro hráče roku narození 2007 a mladší," přidává konkrétní informaci předseda TJ Hraničář Malonty Miloslav Faltus.

Ten se hrál v roce 2013 O pohár divoké Vltavy Magic Cup a nadchl na Lipensku všechny účastníky. „Byla to skvělá konfrontace," potvrdil před osmi roky dokonce čestný prezident turnaje Karel Poborský, který v Loučovicích, Horní Plané a na hřišti v Lipně nad Vltavou sledoval dramatické souboje. „V organizovaných soutěžích se tyto týmy nemají šanci potkat, je výborné, že fotbaloví žáci dostali tuto příležitost. Trenéři si vyměnili poznatky, načerpali zkušenosti," doplnil po skončení prvního ročníku spokojený viceprezident turnaje Jiří Kotrba.

Od čtvrtka se bude hrát na jihu Čech atraktivní fotbalový mládežnický turnaj. Jeho dějištěm budou Dolní Dvořiště, Malonty a Vyšší Brod. "Je to už osmý ročník turnaje, který jsme nazval Magic Cup Šumava," popisují oprganizátoři. Letos se navíc bude hrát pod názvem Turnaj Akademií FAČR 2021 - O pohár Karla Poborského.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.