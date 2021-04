Na jihu Čech probíhají volby, které pořádají okresní fotbalové svazy. Na Českobudějovicku byli za končícího Jiřího Kureše dva kandidáti.

Jiří Malý a Libor Šolc.

Fotbalové volby na jihu Čech, Libor ŠolcZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Šolc, který svůj fotbalový život spojil s TJ Malše Roudné, získal 32 hlasů, Malý 23.

Libor Šolc se tak stal novým předsedou OFS na Českobudějovicku.

A jaká byla první reakce nového předsedy OFS? "Určitě je to pro mě zavazující vůči oddílům, vůči jejich zástupcům, kteří mi dali hlas. Je to zavazující směrem k celému fotbalovému hnutí."

V podobném duchu promluvil Šolc k delegátům. "Chci pomáhat fotbalu v rámci očisty a v boji proti parazitům." Šolc okamžitě dodal: "To nejsou prázdná slova, můj cíl byl a je jasný, bylo to tak od počátku mé kandidatury, taková je moje role. Jsem rád, že kluboví funkcionáři to tak pochopili."