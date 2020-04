Podle rozhodnutí FAČR nikdo v soutěžích nepostupuje a nikdo nesestupuje. Na Strakonicku to však až tak platit nemusí. „Sezonu jsme rozehráli v soutěžích dospělých se třinácti celky v okresním přeboru a s patnácti v okresní soutěži. Rádi bychom počty srovnali na čtrnáct. Dali bychom tedy možnost jít výše nejlepšímu týmu ze soutěže, pokud by nereflektoval, tak druhému a případně třetímu či čtvrtému,“ doplnil Václav Zábranský.

Okresní fotbalový svaz Strakonice již jedenáctým rokem spolupracuje se sponzory, kteří pomáhají zajistit chod soutěží od okresního přeboru mužů až po přebor mladších přípravek. Václav Zábranský věří, že by ukončení soutěží v polovině sezony nemuselo mít zásadní vliv na současnou spolupráci. „Soutěže mužů nám sponzoruje pivovar, mládežnické pak řada dalších firem. Sponzorské smlouvy jsou koncipovány na kalendářní rok a v tom 2019 to bylo sto šedesát tisíc,“ uvedl ke spolupráci se sponzory Václav Zábranský a doplnil: „Nemám zprávy, že by se měly částky i přes současnou situaci nějak zásadně měnit. Před několika dny jsme ze svazu odesílali faktury a již nám na účet chodí peníze. Dokonce se před pár týdny sami sponzoři ozývali, kdy pošleme faktury, že již mají pro nás peníze připraveny. Patří jim obrovský dík, že nám s fotbalem na nejnižším stupni na Strakonicku pomáhají,“ doplnil předseda.

Významným partnerem fotbalu na Strakonicku je DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice. Ten se v době boje s koronavirem musí potýkat s vlastními problémy, což se zákonitě může promítnout do výše podpory sportu ve městě i na okrese. „V současné situaci, kdy jsou zavřené restaurace, jedeme na pětačtyřicet procent. V kontextu toho uvažujeme o snížení naší podpory fotbalových soutěží, přestože víme, že za nenaplnění smlouvy naši partneři nemohou. O kolik se naše podpora sníží, to zatím nelze říci,“ uvedl ředitel pivovaru Ing. Dušan Krankus.