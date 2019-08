České Budějovice - Na utkání v rámci projektu Můj fotbal živě dorazí v neděli do Staré Hlíny také generální manažer ligového nováčka z Českých Budějovivc Martin Vozábal. Domácí Stará Hlína změří v utkání jindřichohradeckého okresního přeboru síly se Stráží nad Nežárkou. Výkop je v 10.15.

Nedělní dopoledne bude ve Staré Hlíně patřit fotbalu. | Foto: Deník

"Za Stráž asi ještě na stoperu hraje Pavel Šašek, my byli spolu v dorostu, těším se, že se potkáme," říká čtyřicetiletý Vozábal, který si v kariéře zahrál za několik klubů. Kromě jiných za Dynamo České Budějovice, Slavii Praha, v Řecku za Škodu Xanthi… V první lize celkem nasbíral 237 zápasů. A v reprezentačním dresu si užil atmosféru letních olympijských her v Austrálii. "A taky jsem po konci kariéry kopal nižší soutěže," vzpomíná s úsměvem na své působení v jihočeském krajském přeboru. "Asi čtyři zápasy jsem hrál za Hlubokou." Dodnes si pamatuje na hulváty, kteří provázejí některé fotbalové zápasy. "Je veliký rozdíl, jestli v kraji hrajete doma, nebo venku. Najdou se lidi, kteří fandí jen domácím, doba je v tomto dost těžká. Někteří se prostě přijdou na fotbal vyřvat, bez pokory hráčům nadávají. Ale s tím hráč z první ligy, když jde do nižší soutěže, prostě musí počítat. Já si to prožil na vlastní kůži."