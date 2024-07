Pro Benedy to byl již 41.rok od založení tohoto unikátního týmu. "Údajně jedinému v republice," sdělilšéf XI. Benedů Jan Beneda, jenž s fotbalem "pro přestárlost" již skončil…



Benedů tentokráte nastoupilo devět, včetně nejstaršího pětasedmdesátiletého Pepíka a nejmladšího devítiletého Matěje. "Bohužel stárneme rychleji než nám stačí mladí dorůstat, a tak po několika absencích hráčů stálého kádru jsme letos museli doplnit mužstvo vnuky jiného příjmení," poznamenal Honza Beneda, jehož vnuci byli nejmladšími hráči obou týmů: Matěj v XI. Benedů a Marek Šperňák v týmu novinářů.



Také novináři ale měli posily: v bráně byl opět oporou výborný Věneček z Akademie Olomouc a zápas branky stříleli novinářští hosté Bouchal ze Soběslavi a Kočer z Jankova.



Utkání se tentokráte hrálo za deštivého počasí a začátek musel být pro prudký déšť opožděn. Přesto se hrál oboustranně dobrý a třeba Bouchalův gól z půlky hřiště nebo dělovky Sobolíka do tyče a do šibenice by mohly konkurovat Euru…



IX. Benedů - XI. novinářů 3:4 (0:3) - Branky: Sobolík, Pták, vlastní - Bouchal Kočer 2, bez karet, rozhodčí Houzim, sestavy - XI. Benedů: Pavel ml., Lukáš, Pavel st., Jarouš, Vojtěch, Kubata, Petr, Matěj, Karel Kubata, Jan Kovačíč, Štěpán Kubata, Patrik Sobolík, Pepík, Robert, Zuzana Bartáčková, Lukáš Rubeš, Radim Pták, XI. novinářů: Věneček, Ferebauer, R. Šperňák, Marek, Kortus st., Bělský, Toman, Bouchal, Kortus ml., Kočer, Bartoš, Nebor, Kubát, Kucerl, M. Šperňák.