Mistrovství světa v cyklokrosu se pojede v areálu Komora v Táboře v úvodu února. Bude to stát za to. "Já bych chtěl, aby to bylo padesát tisíc diváků," říká hodně odvážně první muž českého cyklokrosu Petr Balogh. Jeho přání se ale může splnit. Cyklokros je v Evropě hodně populární, platí to i o Táboru.

Na závod se už několik let chystají také nejlepší čeští závodníci. Pojede Zdeněk Štybar? "Věříme, že ano," odpovídá trenér táborského ČEZ CT Michal Bednář. Právě on nachystal závodníky na celou sezonu. Podle něj se do Tábora chystají velká světová esa. "V Táboře bude světová špička. Přijedou van der Poel, van Aert, Pidcock. Souboj těchto tří je opravdu velmi očekávaný," myslí si Bednář, a právě proto se Baloghovi může sen o padesátitisícovém davu vyplnit. Závod na cyklokrosové trati, ve kterém bude startovat geniální cyklistické trio, láka pozornost na celém světě a není pochyb o tom, že do Tábora se povalí obrovská fanouškovská vlna z Nizozemska, Belgie…

"Pro české fanoušky bude stále největší lákadlem start Zdeňka Štybara. On je ikonou českého cyklokrosu. Zdeněk se zase po létech vrátí na trať, kde získal titul mistra světa." Štybar je trojnásobným mistrem světa v kategorii Elite (2010, 2011 a 2014), dvojnásobným mistrem světa v kategorii do 23 let (2005 a 2006). Vzpomínáte si? 31. ledna 2010 se konalo mistrovství světa v cyklokrosu právě v Táboře. Štybar měl sice krátce po startu defekt, ale poměrně brzy na zledovatělé dráze ztrátu dohnal a sám si vypracoval náskok. Cílem projel bezpečně na prvním místě před Belgičany Klaasem Vantornoutem a Svenem Nysem. Podobný scénář se už asi opakovat nebude, ale vidět Štybara na vlastní oči přímo na mistrovství světa (2. - 4.2. 2024), to stojí za to.