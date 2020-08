Nový trenér rezervního týmu Dynama Jindřich Tichai, jenž naposledy působil v Benátkách nad Jizerou, po zápase v Písku své nové svěřence přes nepříliš lichotivý výsledek příliš nehanil. „Sice jsme neuspěli, ale ve druhé půli, ač jsme ji prohráli 2:0, jsme měli dvě loženky, zatímco Písek žádnou,“ připomněl tutovky Strejčka a Periny. „V té druhé půli se jasně projevila větší zkušenost domácích hráčů,“ konstatoval.

„Z naší strany to byl první zápas a my ho odehráli s velice mladou sestavou a bez pendlů z prvoligového áčka, přesto z našeho výkonu rozhodně nemám špatný pocit,“ zdůraznil. „Myslím, že naši mladí hráči prokázali i v Písku až na koncovku své kvality a jsem přesvědčen, že se budou i v dalších zápasech ještě dál zlepšovat,“ podtrhl.

Nový trenér B-týmu Dynama to jako brankář dotáhl až do III. ligy, už v osmadvaceti letech ale gólmanské rukavice po vážném zranění pověsil na hřebíček a dal se na dráhu trenéra. V této roli vedle Benátek vedl mj. i Admiru a Meteor Praha. Je držitelem nejvyšší trenérské licence UEFA Profi.

Nabídka z Dynama ho velice potěšila: „Čtyři roky jsme na trenérské škole byli spolu s Davidem Horejšem a Martinem Vozábalem, takže se známe a domluva s Budějovicemi byla velice rychlá.“

V Dynamu bude Jindřich Tichai působit zároveň jako asistent u prvoligového áčka. „Je to hlavně proto, abychom dokázali mladé hráče z akademie přes béčko posouvat do A-týmu. Máme v akademii kvalitní ročníky, mladí fotbalisté ale potřebují ten mezikrok do dospělého fotbalu udělat přes zápasy v divizi, či ještě lépe ve třetí lize,“ zdůraznil nový kouč béčka.

Z toho důvodu by dle něj bylo třeba zkusit o postup do III. ligy zabojovat. „V minulé sezoně béčko Dynama skončilo v nedohraném ročníku divize druhé a první postupovou příčku bychom chtěli atakovat i letos,“ ujistil.

Nový kouč rezervního týmu Dynama si je vědom, že duely o postup často rozhodují také hráčské zkušenosti, a tak hodně spoléhá na spolupráci s A-týmem. „Ti mladí kluci vedle zkušených spoluhráčů navíc také výkonnostně rostou, provázanost mezi áčkem a béčkem je tudíž velice důležitá,“ podtrhl trenér Jindřich Tichai.

V sobotu mladíci Dynama (i s pendly Šplíchalem a Janáčkem) v další přípravě vyhráli v Rakousku s týmem ASV Schrems 4:1 (Matoušek 2, Šplíchal, Kortis). „Dobrý zápas s kvalitním soupeřem na úrovni naší divize,“ pochvaloval si Jaromír Plocek, jenž minulou sezonu béčko Dynama spolu s Petrem Skálou vedl a nyní působí u mužstva jako asistent trenéra. „Prohrávali jsme 0:1, ale do půle Šplíchal vyrovnal na 1:1 a po pauze jsme třemi góly zápas rozhodli,“ dodal Plocek.

VYŠEHRAD NEDORAZÍ

Na tuto středu 29. července avizovaná příprava prvoligového Dynama ČB s Vyšehradem se hrát nebude, pražský tým je v karanténě.