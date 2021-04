Jaké jsou pocity krátce po vyhraném derby s obrovským obratem?

Úžasné. Všichni víme, jakou cenu výhra má. Potřebujeme vítězit za každou cenu. Zápas jsme neodehráli tak, jak bychom si představovali, ale získali jsme důležité tři body a za to jsme všichni moc rádi.

V úvodu zápasu měl Hradec Králové navrch, vy jste měl v prvním poločase dvě dobré šance. Jenže po pauze to bylo zcela opačně. Čím to?

To nevím. V kabině jsme si říkali, že do toho musíme od začátku druhého poločasu šlapat a nenechat se zatlačit standardkama, protože Chrudim má vysoké a nebezpečné hráče. Bohužel jsme dostali dva góly, ale pak se ukázala síla našeho týmu. Za stavu 2:0 jsme stále všichni věřili a to dělá náš tým týmem.

Po vašem vítězném gólu už to byla jen velká euforie.

Jasně. Nevěděl jsem, jestli se mám radovat nebo ne (směje se). Jsme prostě šťastní, otočené utkání a můj rozhodující gól, to se nestává každý den.

Při rozhodujícím gólu asi nebyla jiná možnost, než slavit?

To byl prostě výbuch. Nepřemýšlel jsem. Strašně důležitý gól a hlavně body.

Kdy jste začal věřit, že by se mohlo povést otočit výsledek?

Když jsme snížili na 1:2. Věřili jsme, že na to máme. Navíc Chrudimi docházely síly, přestala hrát. Na všech bylo vidět, že to moc chtějí. Odměnilo nás to.

Bylo to poprvé, co jste šel Za Vodojemem do hostující šatny?

Samotného mě to překvapilo, já jsem vlastně v šatně hostí a v těchto prostorách nikdy nebyl. Když rozhodčí o poločase písknul, tak už jsem nabral klasický směr do chrudimské šatny. (směje se) Je to nezvyk, ale je to tak.

Byl to zvláštní pocit, když jste přicházel na utkání?

Samozřejmě. Já jsem zde zažil celou moji dosavadní kariéru. Když jsme přijeli autobusem, pořadatelé si se mnou podávali ruce, bylo to pěkné. Ale jsem rád, že to byl vítězný návrat pro Hradec.

Probíhala při zápase větší komunikace s obránci než obvykle? Přece jen se s většinou z nich znáte velmi dobře.

Všichni to jsou kluci, se kterými jsem dlouho hrál. Navíc jsme velcí kamarádi, ale já přijel jako soupeř. Chtěl jsem vyhrát, na tom se nic nemění, je to práce.

Hradec míří vstříc první lize. Začíná to vypadat stále reálněji, že?

Máme skvěle našlápnuto. Záleží jen na nás, nyní jsme urvali šest vítězných zápasů v řadě. Jsem rád, že to máme ve svých rukou.