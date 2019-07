V dresu staré gardy Slovácka dva góly dal a výraznou měrou se podílel také na brance parťáka Meduny. Prohře bývalých hráčů Synotu však nezabránil.

„Ve druhé půli už jsme byli unavení,“ přiznává dnes už legendární střelec, kterému po pátečnímu přátelském duelu vysekl poklonu také ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Celek z Uherského Hradiště po Doškově konci podobného bombarďáka zatím nenašlo. „Slovácko samozřejmě sleduji, vždyť jsem tam byl pět let. I když jsem nyní v Brně, pořád mu fandím a držím pěsti,“ přiznává Došek.

Podle bývalého střelce Liberce, Sparty či Teplic má moravský tým šanci bojovat o poháry. „Samozřejmě se uvidí až v lize, začátek soutěže hodně napoví, protože příprava je pokaždé všelijaká. Slovácko ale nemá špatné mužstvo. Doufám, že v pohodě budou hrát do desátého místa,“ přeje bývalému mančaftu Došek, který nyní pracuje jako vedoucí mužstva v Brně.

Zbrojovka na jaře zvládla nástrahy druhé ligy, v diskutované baráži ale neuspěla proti Příbrami a nakonec zůstala o patro níž. Mezi tuzemskou elitu se Brňané podívají nejdříve za rok. „Je to škoda. Přece jenom druhá liga je o něčem jiném. Musíme makat a doufat, že se nám to příští rok podaří,“ uvedl Došek.

Zatímco v minulosti se kvůli pracovním povinnostem za kamarády ze Slovácka nedostal, v pátek mu to vyšlo. Sněhový dres celku z Uherského Hradiště navlekl po třech letech. Duel v Osvětimanech si stejně jako zbytek poraženého týmu užil. „Když mám čas, tak si jdu zahrát. Je to příjemné vidět kluky. Navíc tady je krásná tráva. Přišlo pár lidí, takže dobrý,“ pravil.

Divokou porážku 6:11 nikdo z ex-ligových borců neřešil. „Na výsledek nikdo z nás nehrál. Stejně ho hned zapomeneme,“ usmíval se populární Došan.

I když tvrdí, že v kondici se moc neudržuje, na hřišti to vypadalo jinak. Jednačtyřicetiletý borec neztratil snad jediný míč a v práci s míčem udělil hráčům z první A třídy slušnou lekci. „Bylo to příjemné. Trošku jsem se pohnul. Dříve to ale bývalo ještě. Bohužel léta běží,“ posteskl si Došek.