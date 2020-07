Fotbalisté třetiligového FC MAS Táborsko porazili v závěrečném kole Letní ligy Plzeň B 2:1 (1:1) a stali se tak vítězem turnaje.

Kapitán FC MAS Táborsko Jakub Navrátil s cenou pro vítěze Letní ligy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vedle poháru pro vítěze Letní ligy převzal po výhře s Plzní B kapitán FC MAS Táborsko Jakub Navrátil také šek 25.000 Kč pro Dětský domov Radenín. „Do posledního zápasu jsme hráli o první místo, bohužel to utkání nám nějakých šedesát minut nevycházelo podle představ,“ uvedl po zápase pro klubový web trenér plzeňské rezervy Pavel Fořt: „Potom jsme měli hodně šancí, mohli jsme zvládnout aspoň vyrovnat. Po zápase jsem ale klukům poděkoval za prezentaci klubu, za to, jak vystupovali na hřišti i mimo něj. Určitě si myslím, že jsme udělali klubu dobrou vizitku,“ uzavřel Fořt, dle něhož uspořádat takový turnaj bylo výborným nápadem. „Navíc se hrálo pro dobrou věc, takže jsme to jenom uvítali. Benešovu musíme poděkovat, že to takhle zorganizoval."