„Jsem přesvědčený, že fotbalu mám co dát a můžu mu pomoct. Proto do toho chci jít,“ tvrdí. „U fotbalu jsem dlouho přes dvacet let. Prošel jsem nejrůznějšími funkcemi trenérskými i manažerskými. Je to můj celoživotní koníček, celoživotní vášeň. Kromě rodiny nejdůležitější věc. Věnuju mu vedle práce veškerý volný čas,“ doplňuje jeden ze tří dosud známých kandidátů. Podle něj má český fotbal před sebou nový začátek a on by u toho nechtěl chybět. Přinést chce především větší aktivitu, která mu u jeho někdejšího přemožitele scházela.

„A také chci více čerpat z námětů klubů na nižší úrovni. Máme spoustu šikovných funkcionářů.“

Ve fotbalovém hnutí probíhá určitá výměna garnitur. Cítíte to také tak?

Chtěl bych u toho být. Myslím, že je tady slušný potenciál provést opravdu dobrý restart. Mám spoustu nápadů. Co vidím v okresech i krajích, tak je tady spousta slušných a šikovných lidí. Věřím, že je skutečně veliká šance posunout fotbal dopředu a napravit pověst, která je u veřejnosti velmi pošramocená.

Povězte některý z těch nápadů…

Je jich opravdu strašně moc a myslím si, že není třeba je detailně vypisovat. Zdůraznil bych jednu podstatnou věc. Moc rád bych čerpal právě ze spodních pater. Chci posbírat i jejich nápady, společně je sepsat a společně potom i prosazovat. Kdyby to vyšlo, byl bych nesmírně rád.

Dokážete odhadnout, jestli máte dostatečnou podporu? Při posledních volbách jste boj o funkci prohrál a rozhodovaly jednotlivé hlasy.

Neumím to teď zodpovědně říct. Naposledy jsme se Zdeňkem Zlámalem stáli proti sobě dva. Teď mám pocit, že kandidátů bude více a že i podpora je daleko více roztříštěná. Aktuálně jsou kandidáti tři. Pokud by se post rozhodl obhajovat Zdeněk Zlámal, tak budeme čtyři. A není vyloučeno, že se přihlásí ještě někdo další. Může to být zase velmi těsné a zase bude rozhodovat pár hlasů.

Znáte své protikandidáty?

Pana Salače z fotbalového prostředí vůbec neznám. Je to pro mě nová tvář. Ale nechci ho žádným způsobem napadat, nebo něco podobného. Na druhou stranu zastávám názor, že ve fotbalovém prostředí je třeba nejprve něco odpracovat. Než budete kandidovat na takovou funkci, tak by za vámi mělo něco být. Četl jsem s ním rozhovor a některé formulace, kde tvrdil, že jedná s řediteli největších bank a je schopen přivést do fotbalu velké peníze, mi přišly velice odvážné. Jiné zase velmi zvláštní, až úsměvné.

A pan Šidliák?

Toho pochopitelně znám, ale nepotkali jsme se. Vím, o koho jde, má ve fotbale svou historii a respektuji ho. Uvidíme, čí bude nominant. Každopádně podporu ve fotbale určitě mít bude. Toho vnímám jako silnějšího protikandidáta.

Jak silný soupeř by byl dosavadní místopředseda Zdeněk Zlámal?

Pokud mám správné informace, tak Zdeněk Zlámal zatím neřekl, jestli bude, nebo nebude kandidovat. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak říkal, že se rozhoduje a neví. Je možné, že čeká na výsledky ve všech okresech a krajích.

Na jeho hlavu šla poměrně častá kritika, že nebyl schopen Moravu sjednotit a nebyl dobrým místopředsedou. Co vy na to?

Já s ním osobně nemám problém. Na druhou stranu jsem se proti němu několikrát vymezil. Řekl jsem mu to i přímo. Z mého pohledu jeho aktivita nebyla taková, jakou bych si představoval. Chápu, že to na výkonném výboru v těch minulých dobách nebylo jednoduché. Právě proto ale Morava asi měla být aktivnější. Vadilo mi, že právě nesbíral podněty od klubů přímo na Moravě. Schůzky neprobíhaly, nebo probíhaly minimálně a já jsem na nich nebyl přítomen. Neřešili jsme zásadní věci, které se probíraly na výkonném výboru a co na to říkají kluby. To bych chtěl rozhodně změnit.

Chtěl byste tedy zavést nějaká pravidelná setkání?

Nejde konzultovat každý výkonný výbor se všemi na Moravě, to je asi opravdu neproveditelné. Ale ty zásadní věci se probírat naopak musejí. Jednou za čas. Za dva měsíce. Aby všichni byli informovaní o tom, co chceme prosazovat a jak. Nechci do Zdeňka kopat, protože to není snadná pozice, ale jedním dechem dodávám, že větší aktivita mi chyběla.

Jak byste tedy chtěl prosazovat moravské věci ve výkonném výboru FAČR?

Místopředseda by měl rozhodně minimálně jeden den v týdnu působit v Praze. I kdybych tam měl třeba cestovat na otočku. Není to jen o tom, aby se jelo na výkonný výbor a tam se něco odhlasovalo. V Praze fungoval generální sekretář, místopředseda za Čechy a Morava u tvorby celkové koncepce chyběla. To je z mého pohledu špatně a rozhodně bychom neměli jako Morava chybět u tvorby nové strategie.

KDO DÁLE KANDIDUJE

VÁCLAV SALAČ

Brněnský podnikatel a předseda klubu TJ Heršpice Václav Salač kandiduje na místopředsedu FAČR za Moravu. Foto: archiv Václava SalačeZdroj: Deník/Libor Kopl

Sedmatřicetiletý brněnský podnikatel a vystudovaný právník, hrající předseda TJ Heršpice. Vystupuje jako nezávislý kandidát. Na svém webu se zaštítil podporou osobností, které jsou spojeny s hnutím (F)evoluce. Podporu mu vyjádřili například Vladimír Šmicer, trenéři Antonín Barák starší a Pavel Vrba či herec Ondřej Vetchý.

„Fotbal znám na všech úrovních. Chci mu pomoci, nechci z něj brát. Díky svým projektům a firmám jsem finančně nezávislý. I proto mohu svůj čas věnovat právě očistě sportu, který máme tak rádi,“ říká Salač.

JIŘÍ ŠIDLIÁK

Kandidát na místopředsedu Fotbalové asociace České republiky za Moravu Jiří ŠidliákZdroj: se souhlasem FAČR

Zkušený právník je ve fotbalovém prostředí výrazně známějším jménem. Do roku 2018 byl členem Odvolací komise. Moravu zastupoval při jednáních s UEFA a FIFA, které požadovaly odstranění překážek ke zvolení předsedy FAČR. Rezignoval po změně stanov, která podle něj poškodila Moravu i celá český fotbal.

„Domnívám se, že nám všem jde (a musí jít) o to stejné, znovu pozvednout český a moravský fotbal, obnovit důvěru hráčů, fanoušků i sponzorů v nejmasovější sport v republice a vrátit fotbal na pozici, jakou si zaslouží,“ uvedl v dopise funkcionářům.