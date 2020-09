O co vlastně šlo? Útočník Klatov František Diviš vstoupil na trávník s bílým trikem pod dresem. Rozhodčí Novotný ho ale poslal zpět do kabin, aby se převlékl. Asi proto, že dlouhé bílé rukávy, které čouhaly ven, splývaly s barevnou kombinací dresů domácího výběru.

Kanonýr Klatov po krátké diskuzi poslechl (ač nerad) a tričko sundal. Jenže ani s dalším, tentokrát funkčním trikem modré barvy u arbitra neuspěl a musel ho sundat. Velmi podobně na tom byl také kapitán Antonín Prančl, u něhož sudímu pro změnu vadily bílé „zpevňováky“ na štulpnách v oblasti kotníků.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Jasně, Klatovy do utkání nevstoupily dobře a ocitly se pod územním tlakem. Za celý zápas neměly výraznější šanci a Beroun zvítězil nakonec i zaslouženě. Ovšem zarážel mě fakt, jakým stylem pan Novotný, který Klatovy mimochodem pískal i před dvěma týdny v Mariánských Lázních (a pískal výborně), duel rozhodoval.

Domácí si na hřišti mohli dovolit všechno, zatímco Klatovy si s prominutím nemohly ani uprdnout. Za zmínku stojí třeba úmyslné kopnutí berounského hráče do obránce Klatov poté, co míč opustil hrací plochu.

Muž v černém byl od tohoto inkriminovaného momentu vzdálen na tři metry. Všichni to dobře viděli, jen on ne. Zčervenal jako kečup z krásných českých rajčat - to bylo jediné, na co se v tu chvíli zmohl. Přitom tato situace byla s trochou hyberboly dobře viditelná i z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), jež je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce kolem 400 km.

Brzy již 44letý Novotný byl navíc háklivý na řeči. Ovšem jen na jedné straně. Po jednom peprném výrazu hřiště předčasně opustil již v 37. minutě právě zmiňovaný Diviš, jenž podle zápisu v nepřerušené hře sudímu řekl: „pískni to, mr*ko vylízaná.“.

Samotný hráč situaci komentoval jinak: „Zařval jsem sprostě, ano, ale něco jiného, navíc jsem to nikomu neadresoval. Bohužel, rozhodčí si to vztáhl na sebe a dal mi červenou. Až po ní jsem ho tituloval slovem, které uvedl do zápisu“ zlobil se Diviš.

Pravda, hráč by měl i v takovéto situaci zachovat chladnou hlavu a nepříjemné věci na hřišti ignorovat, ale… šlo to v Berouně vůbec?

I kvůli tomu musel klatovský kouč Hoffmann o pauze stáhnout ze hry Prančla a Mészárose, kteří působili podrážděným dojmem (vůbec se jim nedivím), a nad kterými visela hrozba druhé žluté karty.

Mému pocitu tendenčního řízení zápasu napomáhal také další fakt. Po jednom neodpískaném faulu na hráče hostů pronesl trenér Berouna na stálici Klatov Martina Jandu: „Máš nervy, co?“ a smál se mu přitom do obličeje. A když jsem tak s foťákem obcházel celé hřiště, také překvapení domácí fanoušci nevěřícně kroutili hlavou, co se to na tom zeleném pažitu sakra děje.

Zajímalo by mě, co si během utkání psal delegát Váňa do svého notýsku, a také proč nebyl na stránkách www.tvcom.cz z tohoto utkání přenos – ačkoliv to mají všechny týmy od krajského přeboru povinné a před dvěma týdny v zápase domácího Berouna s Přešticemi (0:7) tento stream normálně fungoval… Inu, jak jsem se později dozvěděl, hodnota pokuty za nesplnění tohoto nařízení je mnohem menší než ztráta mistrovských bodů. Každý by přece obětoval dvě krabičky cigaret, které stejně škodí zdraví.

Fotbal je krásná hra, kterou máme všichni rádi a Berounští by možná ten zápas zvládli i tak, ale pak se nedivme, co se o českém fotbale veřejně říká a jak chaoticky a nečistě se o něm mluví, když devadesát minut musíte koukat na to, na co se fanoušci nejpopulárnější hry světa museli dívat v sobotu v Berouně.

To, ať radši ten pan Prymula ty sportovní akce zase zruší, protože z tohoto vítězství snad nemohou mít radost ani samotní příznivci Českých Lvů z Berouna…