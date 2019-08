„Start „legendy“ Míry Pfeifera je ohrožený. Chytla ho záda a vzal mi můj bederní pás. Bude se muset buď uzdravit, nebo nevím,“ nechala nahlédnout do rodinných příprav pouhý den před fotbalovým šlágrem Mária Pfeiferová.

Ozvala se zranění

Neduhy dělaly neplechu mezi bojovníky obou týmů. Jenom v prvním poločase odkulhali ze hřiště dva hráči v dresu Stráže nad Nežárkou.

„Při sprintu mě píchlo v lýtku, moc mě to mrzí,“ mračil se už na lavičce Jan Kozel. V prvních pětačtyřiceti minutách se snažil, nabízel se, přihrával, ale zraněná noha mu vystavila stop.

„Ani teď vůbec nedokážu popsat, jak je mi to líto.“

Náplastí na zraněné lýtko byla poslední vteřina úvodního poločasu. Po sérii nevyužitých příležitostí přišla vydařená kombinační akce Stráže nad Nežárkou, na jejím konci byl aktivní Vlastimil Mikuláštík.

Ukončil šňůrů zahozených šancí a trefil se parádně: 0:1. Gólovou akci pochválil i fotbalový internacionál Erich Brabec, který byl patronem týmu ze Stráže.

Pro doplnění: patronem domácího celku byl herec z oblíbeného televizního seriálu Okresní přebor Pavel Nečas. Fotil se s fanoušky, vyprávěl o své nedávné fotbalové minulosti.

Hlíně to nešlo

Domácím se šlo do kabin těžko. „Projekt Můj fotbal živě je vážně parádní, ale my musíme přidat,“ láteřil Mojmír Vonka. „Necháme si dát gól v poslední minutě, to je strašná škoda.“

Druhá půle zápasu odstartovala dalším skvělým zákrokem domácího brankáře Pavla Rychlého. Na ránu z několika metrů, kterou vyslal Jakub Jančura, už ale dosáhnout nestačil: 0:2.

O dramatickou zápletku se postarali opět fotbalisté ze Stráže. Vstřelili si vlastní gól. „To dával Láďa Chovítek,“ neváhali spoluhráči označit nešťastného střelce.

Nezaujatí diváci se radovali z každé branky. „Všechny tři dali hráči v bílých dresech? Takže by to mělo být tři nula, ne?“ usmívali se fanoušci z Ústí nad Labem, kteří se ocitli na jihu Čech náhodou.

„Pozval nás spoluorganizátor akce, jsme tu na kolech, vyrážíme směr Kolence, Vlkov a Metel,“ vyprávěl v hledišti Petr Kozák.

Mexická vlna

Fotbalistům s přibývajícími minutami v horkém počasí docházel dech, ale ne odhodlání. „Máme tu přítelkyně, kamarády, rodiny, přišlo hodně lidí. To už nikdy nezažijeme,“ řekl Jan Kozel.

Domácí si v závěru vynutili převahu, ale vyrovnat se jim už nepovedlo.

Diváci (700) tak mexickými vlnami, které obíhaly zaplněnou tribunou, oslavili těsné vítězství Stráže nad Nežárkou ve Staré Hlíně 2:1.