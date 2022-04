Zdaleka tomu tak není vždy, aby fotbal našel svoje sportovní hrdiny, ale děje se to. V 74. minutě vypjatého duelu, v němž proti sobě nastoupily dva týmy ohrožené sestupem, měl útočník Rakovníka Joel Sogbo, jenž v zimě přišel z nedaleké Vlašimi, za úkol vrátit míč soupeři, který domácí zahráli při zranění borce hostů do autu. Jenže Sogbo najednou míč dlouze nakopl, dokonale trefil zařízení a ještě se začal radovat!

Pro domácí, ale i pro většinu hostů to byl šok, jakoby zmrzli. Rakovničtí se však zachovali skvěle a hned po rozehrání nechali Zdeňka Vrňáka dojít ke své bráně a vrátit náskok Benešovu.

"Nikdy jsem to nezažil a nechápu našeho hráče, proč to udělal. Je přece logické míč vrátit. Vypovídá to o tom, jak hráči uvažují a podle toho se vyvinul i výsledek. My rozhodně nebyli horším týmem, ale tím jak někteří hráči přemýšlí, tak prohrajeme," zlobil se nejzkušenější hráč hostů, býalý gólman Sparty a dalších klubů Milan Švenger.

Černá m*dko, slyšel rozhodčí. Pak po něm letěly kopačky

Domácí Zdeněk Vrňák hosty chválil, stejnou situaci viděl zatím jen v televizi. "Měli zraněného hráče, tak jsme míč zakopli do autu, oni nám ho vraceli, ale jeden to asi nepochopil… Ale klobouk dolů před nimi, jak se zachovali. Něco podobného jsem jen jednou někde v anglické lize," zavzpomínal Vrňák, který Sogboa omlouval. "Mají hodně cizinců, tak to asi nepochopil. Nicméně gólman Šverger a další čeští kluci nám hned řekli, že nás nechají dát hned gól," hlásil muž, jenž dal i dvě zbylé branky mužstva od Konopiště a připsal si tak první hattrick mezi dospělými. "Jeden gól byl sice zadarmo, ale kluci mi hned hlásili, že mi hattrick počítají. Takže mě placení nemine, ale udělám to moc rád," smál se Zdeněk Vrňák.

Na druhé straně hráčům do smíchu nebylo, na Benešov si věřili. Sehráli vyrovnanou partii, v úvodu měli i velké šance, třeba Hejda šel úplně sám na branku, ale přestřelil.

Zápas tak nakonec prohráli, zejména však kvůli vyloučení Seddikiho v 58. minutě. Alžířan zbytečně protestoval proti výroku sudího Matějčka ve chvíli, kdy už jednu žlutou měl. V deseti už hosté nenašli sílu na zvrat. "Je to o mentálním nastavení týmu. Vezměte si jen úvod utkání, kdy jsme během čtvrthodiny mohli dát čtyři góly a nedali žádný. Nebo jak se náš hráč zachová nedisciplinovaně, když už má žlutou kartu. A nechá se vyloučit. Přitom kdybychom se drželi své hry a nedostali červenou, zápas by vypadal úplně jinak," hněval se Milan Švenger.

Nemá slezinu ani ledvinu, ale fotbal ho i po nehodě baví. Loos dal čtyři góly

Přesto věří, že se tým zachrání, třetí ligu si pomalu osahává. "Nikdy jsem v ČFL nechytal. Ale hráli jsme s prvním Vltavínem a klidně jsme mohli vyhrát. Rozdíly jsou opravdu malé a je to o mentální připravenosti na zápas. Kvalita je tady menší než v soutěžích, kde jsme chytával, ale teď jsem jeden z nich a dám do toho všechno,“ dodal Milan Švenger.

Ani Zdeněk Vrňák si ještě nechce být moc jistý. "Jeden zápas ještě jaro nedělá, z nejhoršího ještě venku nejsme. A budeme hrát naplno dál, já jsem vždgycky maximalista a chtěl bych nejraději devadesát bodů. Ale tyhle body jsou důležité," dodal kanonýr Benešova.