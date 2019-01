Fotbalová Sparta má v přípravě zatím formu. V sobotu si do své výsledkové listiny připsala další dvě vítězství, když nejprve porazila účastníka jarní fáze Evropské ligy Dynamo Kyjev a v odpoledním programu si pak poradila i s čínským celkem Peking Žen-che.

Hlavní postavou první půle duelu proti Dynamu Kyjev byl sparťan Nicolae Stanciu. Rumunský záložník nejprve v 17. minutě po zblokované střele se štěstím dostal do šance Benjamina Tetteha, který před gólmanem nezaváhal, a v první minutě nastavení se nádherně trefil z přímého kopu za vápnem přímo do šibenice.



Dvě minuty po přestávce z podobné pozice snížil Cygankov a v 64. minutě další krásnou ranou z dálky do horního rohu srovnal Alibekov. Letenští si však výhru nad druhým celkem ukrajinské ligy, který byl na podzim v pohárech soupeřem Slavie a Jablonce, vzít nenechal. Po Hanouskově centru se z první prosadil teprve šestnáctiletý Hložek. Po dlouhém zranění se vrátil útočník Václav Kadlec, který odehrál posledních 20 minut.

Dynamo Kyjev - Sparta Praha - 2:3 (0:2)

Branky: 47. Tsygankov, 64. Alibekov – 18. Tetteh, 45+1. Stanciu, 81. Hložek

Sparta Praha: Nita – Zahustel, Plechatý, Costa, Hanousek – Karlsson (70. Kadlec), Frýdek (C), Stanciu (73. Hložek), Sáček (46. Hašek), Chipciu – Tetteh (61. Pulkrab)



V odpoledním zápase nastoupili Pražané proti celku Peking Žen-che. Deset minut před přestávkou otevřel skóre odchovanec a navrátilec z Bohemians v jedné osobě Martin Hašek, krátce po návratu ze šatny však z pokutového kopu vyrovnal Diop.



Nerozhodný stav vydržel ale jen sedm minut. K míči se ve vápně dostal Drchal a střelou k tyči vrátil Spartě vedení. To o deset minut později tentýž hráč ještě navýšil a na konečných 4:1 pro Letenské v závěru nadvakrát pečetil Sáček. Pražané tak v přípravném období stále čekají na svého přemožitele.

Peking Žen-che - Sparta Praha - 1:4

Branky: 49. Diop (pen.) – 35. Hašek, 56. Drchal, 68. Drchal, 85. Sáček

Sparta Praha: Heča – Wiesner, Radaković, Štetina (C) (60. Červka), Ćivić – Plavšić (83. Hanousek), Mareček, Vácha, Hložek, Hašek (46. Sáček) – Pulkrab (31. Drchal)

Bohemians remizovali s Piastem Gliwice 1:1

Bohemians 1905 - Piast Gliwice - 1:1 (0:1)

Branky: 72. Záviška - 8. Valencia

Bohemians Praha 1905: 1. poločas: Fryšták – Dostál, Hůlka, Pokorný, Vondra, Reiter, Ljovin, Hašek, Vaníček, Nečas, Koubek

2. poločas: Fryšták – Dostál, Bederka, Pokorný, Vondra – Reiter, Hašek F., Levin, Vodháněl (60. Záviška) – Vaníček – Nečas