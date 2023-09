Fotbalisté Dynama Č. Budějovice reprezentační přestávku využili k přípravnému utkání, ve kterém ve středu podlehli v Linci třetímu týmu rakouské ligy a účastníku Evropské ligy těsně 4:5.

Fotbalisté Dynama ve středu v přípravě prohráli v Rakousku s LASK Linec 4:5 (na snímku lineckého Koneho stíhá Zdeněk Ondrášek). | Foto: Deník/ lask.at

Třemi góly se blýskl budějovický Musa Alli, zbývající gól hostí dal Zdeněk Ondrášek. Debut za ligové áčko Dynama si odbyl osmnáctiletý Tuguldur Gantogtokh, jenž hájí barvy devatenáctky Dynama v I. lize dorostu.

Prvně v českobudějovickém dresu si poslední půlhodinu zahrál Samuel Šigut, jenž na jih Čech přichází na přestup z Opavy a v Dynamu podepsal čtyřletou smlouvu. „Seběhlo se to strašně rychle. V úterý večer jsem jel z Ostravy, v půl jedné v noci jsem dorazil do Budějovic na hotel a ráno jsem podepsal smlouvu. Jsem rád, že jsem si mohl už připsat první minuty za Dynamo,“ .uvedl po zápase dvacetiletý záložník.

Vstup do zápasu Dynamu nevyšel, když už v 6. minutě dal Moussa Kone vedoucí gól Lince a krátce nato opět Kone zvýšil na 2:0. Dynamo pak zvýšilo ofenzivní úsilí a v závěru úvodní čtvrthodiny po zdařilé kombinační akci, kdy po Skalákově centru Osmančík hlavou našel na zadní tyči Ondráška, brankář Jungirth po hlavičce budějovického útočníka kapituloval. Těsně předtím ale Ondráškovu tvrdou ránu kryl.

Do druhé půle přesto šli Jihočeši s dvougólovým mankem, když zaváhání v jejich defenzívě potrestal Flecker gólem na 3:1. Po změně stran linečtí fotbalisté svůj náskok dvěma slepenými góly, které vstřelili Bello (65.) a Zulj (67.), navýšili až na 5:1! „Byla to pro nás tak trochu srážka s realitou, protože česká liga oproti té rakouské je pomalá a nám trvalo třicet minut, než jsme se vůbec přizpůsobili tempu. Takové zápasy bychom měli hrát víckrát, abychom zjistili, jak se vlastně má hrát,“ poznamenal po zápase trenér Dynama Marek Nikl.

Jeho svěřenci ale ani za hrozivého stavu nerezignovali a v závěru mocně dotahovali. V 73. minutě Alli po Šigutově nahrávce snížil na 2:5, o deset minut později znovu Alli vstřelil třetí gól Dynama a těsně před koncem završil Alli hattrick a korigoval na konečných 4:5.

„Pro mé mužstvo to byl správný test a mám radost, že jsme v ofenzivě zahráli tak dobře. Směrem zpátky už jsme tak dobří nebyli,“ hodnotil zápas pro web domácího klubu šéftrenér LASK Linec Thomas Sageder.

LASK Linec - Dynamo ČB 5:4 (3:1) - Branky: 6. a 10. Kone, 17. Flecker, 65. Bello, 67. Zulj – 73., 84. a 89. Alli, 15. Ondrášek. ŽK: Talovierov. Linec: Jungwirth – Bello, Talovierov, Michorl, Kone, Ljubic, Stojkovic, Goiginger, Flecker, Zirngast, Darboe. Dynamo: Janáček (46. Šípoš) – Hubínek (78. Zíka), Nikl, Králik (46. Havel), Trummer (46. Jungbauer) – Suchan (60. Šigut), J. Hora (30. Čermák), Hellebrand (78. Gantogtokh) – Skalák (46. Broukal), Ondrášek (46. V. Hora), Osmančík (46. Alli).

ČMELÍK DO HRADCE

Jak jsme v Deníku jižní Čechy již avizovali, slovenský ofenzivní záložník Lukáš Čmelík, jenž přišel do Dynama loni v létě a v jeho dresu ve 34 soutěžních zápasech dal pět branek a na čtyři přihrál, odešel na přestup do Hradce Králové.