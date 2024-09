Je rozlosováno, Sparta už ví, proti komu si v novém modelu Ligy mistrů zahraje. "Má o dva zápasy víc než dřív, z každého koše jsou nalosovaní dva rozmanitější soupeři. Osm zápasů je víc než šest," usmívá se a těší Miroslav Jirkal. "A ještě mají ke všemu šanci kromě osmi jasně postupujících míst postoupit z 9. a nebi až ze 24 místa. Je to o další zápas víc." Jirkal popsal, co se mu líbí, že z minulého modelu zmizelo. "Nejsem přívržencem toho, že týmy měly jistou Evropskou ligu. Ano, občas to pro nás bylo dobré, ale teď každý musí na podzim maximálně bojovat, aby byl v dalším kole Ligy mistrů."

Velká dlouhá tabulka vypadá celkem nepřehledně už teď. Do novin se téměř nevejde na jednu stránku. "To je o zvyku," myslí si Jirkal. "Postupem času si lidé zvyknou na týmy, které tam budou. Ty slabší týmy budou mít šanci opravdu postoupit. Hrát dál dál a máme teď daleko širší paletu soupeřů. Pro diváka to je nesmírně cenné a přitažlivé. Podle mě si na to fanoušci stoprocentně zvyknou. Mně se to začíná líbit. Když jsem si všechno nahledal, podmínky veškerých postupů a možnosti těch zápasů, jsem pro."