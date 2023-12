Fotbalisté Dynama po sedmi porážkách v řadě hráli v Praze s Bohemians nerozhodně 0:0 a dá se říct, že to pro ně může být bod naděje. Hlavně totiž nejen výsledek, ale i výkon Dynama se dá pro jarní část soutěže označit jako nadějný.

Fotbalisté Dynama hráli v sobotu v Praze s Bohemians 0:0 (na snímku vpravo českobudějovický Sladký). | Foto: Deník/ repro FC Bohemians

Dynamo do sobotního zápasu šlo nejen po sérii sedmi proher v řadě, ale navíc i poté, co po odvolaném trenéru Marku Niklovi rezignoval po domácí porážce s Hradcem i jeho kolega Tomáš Zápotočný, takže tým v Praze vedla dvojice současných asistentů Jiří Lerch a Jiří Kladrubský.

„Bohemka hraje silový fotbal a bude mít za zády své fanoušky, my ale věříme, že kluci se semknou a že podají bojovný výkon,“ doufal před cestou do Prahy Jiří Lerch.

V prvním vzájemném zápase Dynamo doma vyhrálo 3:0 a možná i proto klokani soupeře nechtěli podcenit. „Budějovice se určitě budou snažit nepříjemnou šňůru porážek zakončit, my musíme ale koukat sami na sebe,“ uvedl před zápasem asistent trenéra Ivan Hašek.

Trenéři Lerch a Kladrubský poslali oproti minulým duelům do hry tým v notně pozměněném složení (jen na lavičce mj. zůstali Alli, Havel a Adediran.

Hlavně ale Jihočeši do utkání šli s výrazně větším sebevědomím a odhodláním! Už ve 2. minutě sebral Šigut míč Vondrovi a běžel sám na vybíhajícího brankáře Jedličku, obhodit se mu ho sice nepovedlo, gól ale mohl dát následně Suchan, pálil však těsně vedle tyče. Znovu Suchan měl obrovskou šanci otevřít skóre i v 17. minutě, kdy ho perfektní uličkou našel Čermák, brankář Jedlička ale Suchanův pokus kryl. Do slibné příležitosti se dostal i Králik, jenž po rozehraném rohovém kopu a Hellebrandově centru se dostal k hlavičce, trefil ale jen brankáře Jedličku.

Šance v prvním dějství ale měli také Pražané. V 6. min. po Dostálově přiťuknutí Prekop střílel vedle zadní tyče, deset minut nato se z dvanácti metrů netrefil mezi tři tyče ani Hála.

Také po změně stran fotbalisté Dynama pokračovali ve velice solidním výkonu a znovu se dokázali dostávat i do brankových příležitostí: ve 47. min. to zkusil zdálky Hellebrand a brankář Jedlička měl potíže, tři minuty nato po Niklově centru chyběly Ondráškovi jen centimetry, za dalších pět minut Alliho střele chyběl patřičný důraz a v 70. minutě Hellebrandova dělovka skončila za překonaným Jedličkou na břevně! Gólman Bohemky pak vychytal ve slibných šancích i Alliho a Suchana, v závěru však zahrozili i Pražané: deset minut před koncem výborný Janáček kryl střelu Kadlece zblízka a v 83. min. po Kovaříkově centru mířil Puškáč hlavou těsně vedle.

„Těžko v naší situaci říct, že můžeme být s bodem spokojeni, nicméně já věřím, že ten bod by mohl být pro jaro odrazovým můstkem,“ hodnotil remízu úřadující trenér Dynama Jiří Lerch.

„Mrzí nás, že jsme doma nevyhráli, ale také Budějovice měly své šance,“ krčil rameny trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

BOHEMIANS - DYNAMO ČB 0:0 - ŽK: Kadlec – Čermák, Alli. Diváci: xxxx. Rozhodčí: Hocek – Kubr, Leška. Bohemians: Jedlička – Kadlec (87. Köstl), Vondra, Hybš – Dostál, Hůlka, Hrubý (46. Mužík), Hála (73. Kovařík) – Beran (57. Jánoš) – Prekop (46. Kozák), Puškáč. Dynamo ČB: Janáček – Nikl, Králik, Čoudek, Sladký – Osmančík (46. Vojtěch Hora), Čermák (87. Havel), Hellebrand, Suchan – Ondrášek (58. Adediran), Šigut (41. Alli).