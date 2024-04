Ve 27. kole I. ligy fotbalisté českobudějovického Dynama v neděli v Pardubicích po hlavičce svého kapitána Zdeňka Ondráška získali cenný bod, díky němuž tři kola před koncem základní části ztrácí na předposlední Karvinou jen jediný bod. Uspějí teď v sobotu doma s Libercem?

Gól Dynama na 1:1 v Pardubicích dal Zdeněk Ondrášek, jenž na snímku stíhá domácího Ortize. | Foto: Deník/ dynamocb.cz

Pardubičtí fotbalisté šli do nedělního duelu s posledním týmem tabulky s respektem: „Budějovice jsou poslední, avšak jejich středová trojice Hellebrand, Čermák, Suchan je hodně fotbalová a vpředu zkušeného Ondráška doplňují rychlonozí Alli a Šigut,“ upozorňoval před zápasem trenér David Mikula.

Fotbalisty Dynama den před zápasem v Pardubicích určitě nepotěšily výsledky jejich nejvážnějších konkurentů v boji o záchranu, protože na rozdíl od minulého kola, kdy Zlín i Karviná svá utkání prohrály, tentokráte Karviná vybojovala s Plzní bod a Zlín s Olomoucí dokonce všechny tři. „V minulé sezoně po základní části poslední Zlín měl na Brno ztrátu pěti bodů, přesto dolů šla Zbrojovka,“ připomínal trenér Dynama Jiří Lerch.

Jihočeši se nikterak netajili tím, že by rádi drželi kontakt s dalšími ohroženými týmy a chtěli by tudíž v Pardubicích bodovat. Jenže vstup do zápasu se jim vůbec nevydařil. Už po pár úvodních vteřinách se do vápna hostí dostal domácí Sychra, ale v souboji s Králikem mu míč utekl do zámezí. Krátce nato pálil zpoza vápna Surzyn, mířil ale vysoko nad. Za další dvě minuty už se však pardubičtí fotbalisté za svou aktivitu dočkali odměny: Solil našel Hlavatého, ten předal Surzynovu, na jehož ránu k tyči neměl brankář Šípoš nárok – 1:0.

Černobílí se ze šoku brzy otřepali a v 8. minutě měli i první větší šanci, když po faulu na Ondráška zahrával Čermák trestný kop poblíž vápna, ale centr mu vůbec nevyšel. Na druhé straně po závaru v útočném území Dynama měli blízko druhému gólu domácí, Krobotovu ránu ale zblokoval Poulolo a na hostujícím bloku ztroskotala i Solilova dorážka. V 18. minutě si výhodnou střeleckou možnost vypracovali také Jihočeši, když po Marešově faulu na Ondráška zahrával deset metrů před vápnem přímý kop Suchan, mířil ale doprostřed branky, a tak brankář Kinský s jeho pokusem větší potíže neměl. Na druhé straně dvakrát pálil vždy jen těsně vedle vzdálenější tyčky domácí Patrák.

„Zaráží mě, co jsme v první půli předvedli. Bylo to pro mě velké zklamání, všude jsme byli pozdě,“ nijak své hráče trenér Jiří Lerch nešetřil.

Do druhé půle proto trenéři Dynama poslali hned tři čerstvé hráče Musu, Laziće a Trummera, přesto více ze hry měly nadále Pardubice. Ty se krátce po přestávce dožadovaly po kolizi Patráka s Králikem pokutového kopu, ale VAR celou situaci jako penaltovou neviděl. Velkou šanci měl pak také střídající Daněk, jenž po Sychrově zpětné nahrávce měl před sebou odkrytou branku, tutovému gólu ale zabránil Králik, jenž jeho ránu v pádu tělem vyrazil.

Deset minut před koncem ale udeřilo Dynamo! Suchan kopal roh a Ondrášek nádhernou hlavičkou poslal míč do šibenice – 1:1! „Bod bereme, v naší situaci je každý bod velice důležitý,“ vyzdvihl trenér Jiří Lerch.

V nastavení přečkali Jihočeši velký tlak soupeře i sérii rohů, v 98. min. však málem dal vítězný gól hostující Alli, jenž utekl Kukučkovi a jeho dělovku vyrazil Kinský jen konečky prstů. „Výsledek je pro nás velkým zklamáním, je to pro nás jednoznačně dvoubodová ztráta. Po většinu času jsme měli zápas pod kontrolou a šancí na to rozhodli, jsme měli dost,“ hněval se úřadující pardubický kouč David Mikula.

V boji o záchranu se Dynamo v dalším kole střetne tuto sobotu od 15 hodin na Střeleckém ostrově s Libercem.

Pardubice - Dynamo ČB 1:1 (1:0) - Branky: 5. Surzyn – 80. Ondrášek. ŽK: Surzyn, Krobot, Solil, Černý – Králik, Tranziska. Diváci: 3131. Rozhodčí: Radina – Hurych, Dohnálek. Pardubice: Kinský – Mareš, Kukučka, Ortíz, Surzyn – Solil (53. Vacek), Icha, Hlavatý – Patrák (67. Daněk) – Sychra (83. Tischler), Krobot (67. Černý). Dynamo ČB: Šípoš – Sladký (46. Lazić), Poulolo, Králik, Madleňák (46. Trummer) – Suchan, Čermák – Šigut (78. Brandner), Skalák (46. Alli), P. Hellebrand – Ondrášek (84. Tranziska).