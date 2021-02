Fotbalisté Dynama ČB k devíti bodům, získaným ze tří utkání během jediného týdnu, potvrdili dobrou formu i na hřišti ambiciózního Slovácka, odkud si za bezgólovou remízu vezli cenný bod.

Trenér David Horejš byl po zápase Dynama na hřišti Slovácka spokojen, jeho svěřenci vezli na jih Čech cenný bod. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Slovácko pět zápasů v řadě vyhrálo a v roli favorita bylo i proti Dynamu. A to přesto, že v loňské sezoně obě vzájemná utkání vyhráli 2:0 Jihočeši. „My loni Budějovice ani jednou neporazili, ale o to větší máme motivaci jim to vrátit,“ ujišťoval před zápasem záložník Milan Petržela.