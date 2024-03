Ve velice důležitém zápase dvou týmů, ohrožených sestupem z I. ligy, vedli fotbalisté Dynama nad Zlínem ještě v poslední minutě 2:1, nakonec ale hosté ještě stihli vyrovnat na 2:2.

Zdeněk Ondrášek v souboji s obranou Zlína: Dynamo ČB - Zlín ve fotbalové lize 2:2. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Chtěli jsme zápas stoprocentně zvládnout, a když doma dvakrát vedeme, musíme to udržet,“ smutnil záložník Jan Suchan, jenž dal oba góly Dynama. Mrzel ho především inkasovaný gól na 2:2 v poslední minutě. „Byl to strašně laciný gól, měli jsme to nějak odkopat, odzdržovat, všechno možné, cokoli, prostě to musíme uhrát,“ lomil rukama Suchan.

Velkým zklamáním se po zápase netajil ani trenér Jiří Lerch: „Těžko se mi to hodnotí, pro nás hodně smůlovatý zápas. Nicméně i to fotbal přináší. Do zápasu jsme vstoupili skvěle, tou nádhernou akcí, kterou jsme se dostali do vedení. Bohužel pak se zase projevil náš problém, kterým jsou standardní situace, z té nám Zlín vyrovnal,“ hněval se Lerch. „Myslím si, že jsme byli ve druhé půli lepší a zaslouženě jsme vedení zase strhli na svou stranu, ale v samém závěru jsme o výhru přišli. Díval jsem se na ten druhý gól na tabletu a prohráli jsme tam hlavičkový souboj, po kterém se míč odrazil k Janetzkému a ten vyrovnal. Jsou to stále velké individuální chyby v obraně,“ hněval se Jiří Lerch.

Poprvé v základu v dresu Dynama nastoupil Florent Poulolo, jenž v zimě přišel na hostování bez opce z Mladé Boleslavi. „Odehrál to v nějakém svém standardu. V první půli se mu nepovedla jedna průnikovka, jinak ale jak říkám, své si odehrál,“ uvedl na adresu sedmadvacetiletého stopera trenér Lerch.

„Přijít o výhru v tak důležitém zápase, navíc v samém závěru, samozřejmě moc bolí. Je to hodně bolestná ztráta, hned v kabině jsme však klukům říkali, ať nevěší hlavy, že jedeme dál. Dali jsme si za cíl ze zápasů se Zlínem a příště v Karviné získat aspoň čtyři body. Teď tudíž musíme udělat všechno, abychom to v Karviné zvládli za plný počet bodů,“ zdůraznil na závěr tiskovky Lerch.

V dalším kole hraje Dynamo v sobotu v Karviné (15:00).