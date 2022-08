Vzhledem k průběhu utkání, ve kterém měl po většinu času Liberec více ze hry, bod zřejmě berete. Je to tak? Jasně, že bod bereme, a to všemi deseti! Liberec opravdu byl lepším týmem. My vlastně využili té jedné šance, kterou jsme si vytvořili.

Závěr zápasu se vám ale docela vydařil, ne?Už před vyrovnávacím gólem brankář Vliegen jen díky reflexivnímu zákroku vyrazil dělovku Hellebranda a ještě předtím musel zasahovat i po situaci, kdy jste se, myslím, že právě vy, přetahoval po standardce o balon s Talovierovem.

Je pravda, že v posledních deseti minutách jsme se dokázali zvednout. Ale nemůžeme těch deset minut hned začít nějak oslavovat.

Nicméně v té poslední minutě už jste slavit mohli, a to díky vám, právě vy jste dal ten vyrovnávací gól. Jak byste tu situaci popsal?

Viděl jsem, že Kuba Švec napřahuje, celou dobu jsem tu střelu sledoval a doufal, že když to doběhnu, mohl by se míč ke mně nějak třeba odrazit. Což se skutečně stalo a mně se podařilo vyrovnat.

Až tak jednoduché to ale asi nebylo, rovnou do brány jste míč neposlal, nejdřív jste si dovolil ještě udělat kličku kolem gólmana. Anebo jste to chtěl ještě všechno trošku vyšperkovat?

To ne, ale ten míč se odrazil ke mně na levačku a já si to chtěl pro jistotu ještě líp připravit. A vyšlo to tak, jak to vyšlo. Naštěstí…

Z prvních čtyř kol máte pět bodů, což vzhledem k losu není tak špatné. Souhlasíte?

Za těch pět bodů bychom před začátkem ligy vzhledem k těžkému losu asi byli rádi, všichni ale cítíme, že jsme mohli bodů mít i víc. Třeba se Slováckem jsme mohli ty tři body vydolovat. Taky se Spartou nás porážka mrzí, začátek nám nevyšel, ale jinak jsme celý zápas odehráli dobře a nebyli jsme horší.

V Liberci jste vzadu hráli na tři stopery, jindy sázíte na čtyřčlennou obranu. Co vám osobně vyhovuje víc?

Je mi jedno, zda hrajeme na tři stopery, anebo na dva, vždy se snažím přizpůsobit a chci dát týmu to nejlepší.

Když jste teď hráli na tři, byl jste tím středním. A zdálo se mi, že se na tomto postu cítíte jako ryba ve vodě…

Cítil jsem se tam dobře, asi nejlíp, ale nevadí mi hrát ani toho krajního. Záleží na trenérovi, jak se rozhodne.

Liberec byl nepříjemným soupeřem, teď v sobotu vás ale doma čeká soupeř ještě daleko těžší, Plzeň už tři desítky soutěžních zápasů za sebou neprohrála! Ostatně její vítěznou bitvu o Ligu mistrů jste možná v televizi povinně sledovali, ne?

Neřekl bych, že jsme to měli nařízené za nějaký domácí úkol, ale samozřejmě se každý z nás na ten zápas určitě díval. Nejen proto, že my s Plzní teď hrajeme, ale byl to velice důležitý zápas. A to nejen pro Plzeň, ale pro celý náš fotbal!

Plzeň podává stabilní výkony, její fotbal sice někdy není oslnivou podívanou, ale těžko na její hru najít recept.

Plzeň neprohrává, protože na tom je velice dobře týmově. Oni bojují jeden za druhého, dávají do toho všechno. Podobně do sobotního duelu s nimi musíme jít i my.

Zmínil jste začátek utkání se Spartou, brzy jste dostali gól i se Slováckem a jako první jste inkasovali i v Liberci. Na začátky zápasů si asi budete muset dávat větší pozor.

Teď v Liberci jsme začátek chytli, první čtvrthodina byla z naší strany, myslím si, vydařená. Ale dostali jsme laciný gól a sesypali jsme se.

A jak to bude v sobotu proti Plzni? Určitě ji budete chtít potrápit.

Potrápit…? To ne, budeme se jako v každém jiném zápase snažit bodovat a chtít i Plzeň porazit. Věřím, že přijde hodně našich diváků a že nás v těžkém utkání podpoří.