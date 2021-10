A není divu, vždyť Dynamo se Slavií v lize už téměř devět let nevyhrálo a i ten jeden bod s ní teď uhrálo po dlouhých sedmi letech!

Trenér David Horejš také po zápase své hráče po právu chválil: „Myslím, že jsme tady prožili krásný fotbalový večer, ke kterému jsme my přispěli kvalitním výkonem,“ vyzdvihl na pozápasové tiskovce.

„Slavia sice vstoupila do zápasu určitě líp a my přežili během pěti minut několik závarů a jednou nám to tam spadlo i na břevno, nicméně pak jsme se fantasticky zvedli a náš výkon v první půli snesl přísné měřítko. Nebáli jsme se hrát, dobře jsme kombinovali dařila se nám i rozehrávka odzadu, kdy jsme chtěli Slavii vytáhnout. Výborný výkon jsme korunovali také dvěma góly, prostě ten první poločas z naší strany byl opravdu povedený,“ nešetřil kouč Dynama superlativy.

Zatímco hráči Dynama si vychutnávali „poločas snů“, favorizovaní Pražané se do přestávky trápili. „Přitom jsme byli na začátek zápasu dobře připraveni a dobře jsme do něj vstoupili. Jenže jsme hned na začátku nevyužili chybu soupeře, pak jsme trefili břevno. Bohužel při prvním vstupu Budějovic na naši obrannou třetinu jsme chybovali a z první situace jsme dostali gól a ze standardky vzápětí druhý. Během chvilky se tak zápas přetočil v nepříznivý vývoj,“ smutně vrtěl hlavou trenér hostí Jindřich Trpišovský.

Nicméně i zklamaný lodivod mistra ligy úroveň a atmosféru velkého fotbalového večera ocenil: „Na koukání to byl skvělý zápas, Budějovice podaly dobrý výkon, trápily nás a hrály velice dobře,“ vyzdvihl Trpišovský výkon Dynama, jedním dechem ale dodal, že remíza pro něj je velkou ztrátou bodů. „Ač jsme prohrávali 0:2 a byl proti nám velice dobře organizovaný soupeř, měli jsme zápas vyhrát. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, vytvořili si spoustu šancí. Jenže ze hry jsme dali jediný gól, což je smutné a taky je to důvod, proč jsme tady nedokázali vyhrát,“ shrnul Trpišovský.

Svým zklamáním se netajil po zápase ani kanonýr Slavie Jan Kuchta: „Dobře jsme začali, ale pak jsme to zase nebyli my. Zničehonic jsme dostali ze dvou šancí, kdy jsme Budějovice pustili na svou polovinu, dva góly. Naše zoufalost v první půli byla strašná… O poločase jsme si řekli, že to musíme změnit, takhle hrát nejde. Chtěli jsme to zdramatizovat a dostat Budějovice pod tlak. Podařilo se nám srovnat a měli jsme i další šance, ale nedokázali jsme využít ani početní převahu.“

Dynamo o slibný náskok sice hned na začátku druhé půle přišlo, víc toho ale Slavii nepovolilo ani v poslední čtvrthodině, kdy po vyloučení Skovajsy dohrávalo jen v deseti. „My v půli kluky nabádali, že musí zůstat dál stejně aktivní. Bohužel jsme hned po půli Slavii darovali penaltu, to Slavii nakoplo, navíc se jí povedla i ta střídání, Ševčík, Kuchta i Lingr hru výrazně oživili a Slavia nás dostala pod obrovský tlak,“ uznal trenér Horejš, ale jedním dechem dodal, že si cení toho, jak jeho tým za stavu 2:2 zareagoval. „Asi všichni čekali, že Slavia podobně jako na Bohemce dá další góly, my to ale skvěle ustáli, i když jsme pak šli do deseti. Kluci se semkli a vybojovali bod, kterého si já osobně strašně moc cením, neboť jsme ho sebrali soupeři, který má neskutečnou kvalitu,“ zdůraznil Horejš.

Hodnota bodu z utkání se Slavií je o to větší, že Dynamo se muselo obejít hned bez čtyř hráčů základní sestavy, protože k avízované trojici Talovierov (4. ŽK), van Buren a Hellebrand (dohoda klubů) přibyl stoper Králik. „Maťo v sobotu normálně odtrénoval, odjeli jsme na hotel a v šest ráno mi v telefonu naskočilo číslo našeho maséra a já hned věděl, že je zle. V noci se mu udělalo nevolno, prostě vi᠆róza, horečky, zvracel,“ zareagoval trenér Horejš na dotaz Deníku. .Proti ligovému superfavoritu tak Jihočeši postavili obranu, v níž zůstal vlastně jen Sladký na pravém beku. „Vsadili jsme na stoperskou dvojici z postupové sezony, navíc Novák a Havel něco spolu odkopali i v první lize,“ vysvětloval Horejš, proč se Novák vrátil do stoperské dvojice a na levý kraj obrany naskočil Skovajsa, jenž se po zranění poslední zápasy rozehrával v béčku.

„Zásah do sestavy to byl veliký, kluci to ale zvládli skvěle a Havlis navíc ještě dal gól. Takže plné absolutorium,“ uzavřel své hodnocení duelu David Horejš.