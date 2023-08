Přestože žádné ultimátum trenéři prvoligového Dynama od vedení klubu dle jeho šéfa Vladimíra Koubka před zápasem s Bohemians nedostali, oni sami si byli dobře vědomi, že po sérii čtyř úvodních proher a navíc s děsivým skóre 5:17 je čeká výjimečně důležitý zápas. Vlastně zápas pravdy!

Lukáš Čmelík ve vzdušném souboji atakuje Martina Dostála: Dynamo - Bohemians ve fotbalové lize 3:0. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

A svěřenci trenérské dvojice Nikl – Zápotočný tento zápas pravdy zvládli až s nečekanou suverenitou. „Bylo to obrovsky důležité vítězství, navíc jsme dali tři góly a žádný nedostali. Takže jen samá pozitiva a já jsem velice rád za kluky, že za tím tak důležitým vítězstvím od začátku šli s maximálním úsilím a beze zbytku splnili to, co jsme si předsevzali. Mám na mysli taktické záměry, disciplínu a zodpovědnost, prostě všechno kluci v tomto veledůležitém zápase zvládli,“ nikterak nešetřil chválou trenér Marek Nikl a dodal, že během zápasu neměl o výsledek žádné obavy. „Když jsem viděl, s jakým odhodláním do zápasu kluci šli a jaké úsilí vyvíjejí, byl jsem si jist, že to dopadne dobře,“ zdůraznil Nikl.

A dobře to dopadlo!

Dynamo prvně sezoně vyhrálo, navíc o tři góly a s nulou vzadu. „Hráči cítili, že už nutně potřebují vyhrát. Hráli velice zodpovědně a chtěli se vyvarovat chyb, které naši hru v předcházejících zápasech provázely. Naše hra se tudíž asi trošku zjednodušila, touha po třech bodech převážila,“ usoudil Marek Nikl, dle něhož ale cílem nadále je být hodně na míči a být nebezpeční směrem dopředu. „Že se to tentokráte zezadu trošičku zjednodušilo, bylo věcí hráčů samotných,“ přemítal Nikl.

Trenéři Dynama v základní sestavě udělali několik změn a jednu z nich i na klíčovém postu stopera, kde před Králikem dostal přednost mladý Ondřej Čoudek. „Zvládal to výborně a je škoda, že se zranil a musel brzy střídat,“ litoval Nikl, dle něhož ale Králikovi to, že nebyl v základu, možná prospělo: „Asi z něj spadla tíha té velké zodpovědnosti, a když za Čouďase pak naskočil, odehrál skvělý zápas,“ vyzdvihl výkon zkušeného stopera Marek Nikl.

Dle něj ale pochvala za defenzivní činnost patří celému týmu. „Za to, že jsme konečně po dlouhé době zase vzadu uhráli nulu, jsme velice šťastni a má to pro nás velký význam a velkou důležitost,“ ocenil Nikl.

Veledůležitý první gól dal po Horově rohu nekompromisní hlavičkou Quadri Adediran, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. „Nebojíte se, že o něj přijdete?“ zaznělo na pozápasové tiskovce. „Když na něj přijde dobrá nabídka, je možné, že se s ním budeme muset rozloučit. Tak to ve fotbale chodí,“ krčil rameny trenér Nikl, dle něhož nigerijský útočník si v zápase vzorně plnil i defenzivní úkoly.

Hráči Dynama se po zápase dočkali ovací slušně zaplněných ochozů. „Divákům děkujeme, kluci si jejich uznání zasloužili,“ ocenil Marek Nikl.

Určitě ale jak trenéři, tak i hráči Dynam si byli vědomi, že Bohemka jim cestu za třemi body ulehčila. „Rozhodl důraz v obou vápnech a naše nedůslednost,“ hněval se trenér Jaroslav Veselý. „Že by to ale bylo od nás odevzdané, si nemyslím, možná se ve druhé půli dostavila určitá frustrace,“ přemítal Veselý, dle něhož si domácí za vítězstvím zřejmě šli víc, protože byli přitlačení ke zdi. „My se naopak sami sráželi zbytečnými ztrátami,“ dodal.

Což nic nemění na to, že černobílí tři body získali po zásluze, že už v lize nejsou poslední a že se jim v sobotu pojede do Ostravy líp.