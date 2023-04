Nepříjemnou dohru měl fotbalový zápas Fortuna: ligy Dynamo České Budějovice - Jablonec. Ochranka na stadionu zasáhla neadekvátně proti fanouškovi, který pod vlivem alkoholu porušoval pravidla platná na stadionu na Střeleckém ostrově. "Byl to zákrok za čarou," reagoval na dotaz majitel agentury PS Patrol Petr Schwarz.

Řešení přišlo okamžitě. "Dotyčný člověk už s námi spolupracovat nebude. To je všechno, co můžeme udělat."

Schwarz se ale vrátil k videu, které najdete u tohoto článku, a které obletělo celou ČR: Schwarz nebyl přímo na místě, vrátil se totiž z nemocnice po potížích s prasklou sítnicí v oku. "Mrzí mě a trápí mě to, že na videu je vidět jen dvacet vteřin z toho, co se odehrávalo celkově desítky minut. Vyváděný fanoušek údajně vytrhl na stadionu jednu ze sedaček, pokusil se ji hodit na hrací plochu, což se mu přes síť nepovedlo. Na žádost hlavního pořadatele byl vyvedený." Schwarz doplňuje i další informace z pohledu šéfa bezpečnostní agentury: "Při vyvádění fanoušek kladl odpor, lehl si na zem, kopal kolem sebe." Schwarz si jasně uvědomuje, že zákrok na stadionu nebyl adekvátní situaci. "Bylo to přes čáru. Ty rány, které tam padaly, přijít neměly."

Klub SK Dynamo České Budějovice se k incidentu v úterý dopoledne vyjadřovat nechtěl. "Jednáme. Zatím k této události nebudeme říkat nic," sdělil na konkrétní dotaz tiskový mluvčí Dušan Mendel, který později korigoval svoje prvotní vyjádření: „Celou záležitost budeme interně vyšetřovat s bezpečnostní a pořadatelskou agenturou, se kterou nás váže smlouva a byla na zápase přítomna. O výsledcích šetření budeme veřejnost informovat.“ Vyjádření klubu najdete v tomto článku.

Jak Schwarz vybírá lidi, které zařadí do svého týmu? "Je to složité. Musí to být lidi, kteří musí mít základní předpoklady, ty jsou dané živnostenským zákonem. Je to třeba trestní bezúhonnost. Musí to ale také být lidi, kteří jsou ochotní do takových věcí jít," vysvětlil.

Klub SK Dynamo České Budějovice během úterního dopoledne vydal následující prohlášení: SK Dynamo České Budějovice důrazně odsuzuje a distancuje se od agresivního chování několika členů pořadatelské firmy PS Patrol v sektoru hostujících vlajkonošů při zápase 28. kola FORTUNA:LIGY mezi Českými Budějovicemi a Jabloncem, kteří fyzicky napadli fanoušky FK Jablonec. Jejich chování bylo v přímém rozporu s hodnotami klubu, jeho pravidly a plněním smlouvy s pořadatelskou službou. SK Dynamo České Budějovice patří mezi tradiční prvoligové fotbalové kluby, má zajištěnou profesionální bezpečnostní službu na každý zápas, kamerový systém na stadionu a postupuje podle manuálu. Nedělní incident se v minulosti nikdy na Střeleckém ostrově nestal, klub se od něj razantně distancuje a na stadion v žádném případě nepatří. SK Dynamo České Budějovice považuje incident za exces a selhání konkrétních jednotlivců, nikoliv systému. Klub zároveň uvádí na pravou míru, že prohlášení poskytnuté v pondělí dopoledne tiskovým mluvčím Dušanem Mendelem, bylo vyřčeno v době, kdy měl klub k dispozici pouze záběry z kamerového systému na Střeleckém ostrově a nikoliv amatérská videa, která byla zveřejněna až v pondělí odpoledne a potvrdila pochybení pořadatelské firmy PS Patrol. Na základě nově zjištěných informací jsme vyvolali jednání s pořadatelskou firmou PS Patrol a situaci začali intenzivně řešit. Osoby, které se tohoto nepřiměřeného zákroku směrem k fanouškům FK Jablonec dopustily, byly propuštěny ze služeb pořadatelské firmy a podle informací klubu jsou ony i celý incident v současné době vyšetřovány Policií České republiky, se kterou klub úzce spolupracuje a poskytuje veškerou potřebnou součinnost. „Nadále už pro nás pracovat nebudou, nebudou s námi spojovat své jméno a budou exemplárně potrestáni,“ říká zástupce firmy PS Patrol.