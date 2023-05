S fotbalem Patrik Čavoš (* 7. ledna 1995) začínal v mládeži pražské Sparty, odkud v roce 2016 odešel do Dynama na hostování, které se po roce změnilo v přestup. V nedělním zápase s Pardubicemi dal krásný gól, který byl i gólem vítězným. „Čáva se na jaře do základu dostával postupně, ale výkony v tréninku, kdy vždy maká naplno, si základ zasloužil,“ chválil zkušeného záložníka trenér Marek Nikl.

Patrik Čavoš dal v zápase s Pardubicemi vítězný gól Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po zápase s Pardubicemi odpovídal Patrik Čavoš na dotazy Deníku.

Dal jste někdy hezčí gól než teď Pardubicím?

Možná, že jo, ale nevím, zda to bylo v lize. Nějaké hezké góly už jsem taky dal, tenhle byl ale vítězný a taky hodně důležitý.

Hellebrand vás ve vápně tou uličkou našel perfektně a vy jste si i hodně rychle poradil. Měl jste vůbec čas zapřemýšlet, co s míčem udělat?

Heloše my tady všichni známe, že má ty, jak bych to slušně řekl, vyčurané nahrávky. Já s tím tudíž trošku počítal a chtěl si to jen dát na pravou nohu a dát bombu na přední tyč. Že to tam padlo tak krásně, je jen dobře.

Jak jste zápas s Pardubicemi viděl svýma očima?

Šli jsme do utkání s jasným cílem a ten jsme do puntíku splnili. A to jak výsledkově, tak dle mě i herně. Takže se mi ten zápas krásně hodnotí a mám v sobě takovou tu euforii, že jen těžko hledám nějaká negativa. Snad jen ze začátku, kdy soupeř možná měl vrch. Dle mě ale tak od druhé čtvrthodiny už jsme věděli, jak soupeře bránit a hru pak měli ve svých rukou.

Věděli jste při zápase, jak hraje Jablonec na Bohemce?

My si řekli, že nebudeme ptát, že pojedeme jen svůj vlastní zápas, ten jsme totiž museli vyhrát. Ale když jsme vedli 3:0, už se k nám nějak dostalo, že vede i Bohemka, ať to my v klidu dohrajeme.

Po sérii tří proher se Zlínem, Teplicemi a Hradcem už vás mnozí odepisovali, ale vy jste zase v pravý čas našli formu. Jak jste to dokázali?

My si před zápasem s Jabloncem v kabině něco řekli, jak hezkého, tak špatného a udělali jsme, když to tak řeknu, z té kabiny rodinu. Jasně jsme řekli, že o záchranu hrát nechceme. Myslím, že s Jabloncem to bylo na hřišti na nás i vidět. Řekl bych, že tu sílu v nás i lidi viděli a cítili a my to s Jabloncem potvrdili i těmi pěti góly.

Hrát ve skupině o záchranu nebude žádná slast a jistě jste si oddechli, že vás se to týkat nebude…

Záchranářské zápasy nebývají o fotbale, je to spíš jen boj. Na tu prostřední skupinu a na nedělní duel s Libercem se těšíme. A chceme vyhrát!