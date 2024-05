Fotbalisté českobudějovického Dynama v úvodním střetnutí nadstavbové skupiny o záchranu v I. lize dvěma góly Vincenta Trummera porazili Bohemians Praha 2:1 a v tabulce se z posledního místa posunuli na 14. příčku.

Radost Vincenta Trummera (vlevo) po zápase s Bohemians byla oprávněná, svými dvěma góly rozhodl o výhře Dynama. | Foto: Foto/ Jan Škrle

„Vincent má výborné vedení míče do prostředka a navíc má i tvrdou střelu, to obojí tentokráte potvrdil,“ chválil rakouského mladíka trenér Dynama Jiří Lerch.

„Poslední dva zápasy jsem chyběl kvůli zranění, v týdnu už jsem se ale cítil dobře a jsem opravdu velice šťastný, že jsem mohl pomoct mužstvu k výhře,“ zářil Vincent Trummer. „Myslím, že my nejsme tým, který patří na poslední místo. Dneska se nám povedlo dostat z této pozice a doufám, že to bude stejně pokračovat i v dalších zápasech,“ dodal ještě.

Trenéru Bohemians Jaroslavu Veselému po zápase do řeči příliš nebylo. „Je to, jako bychom dostali palicí. Ztratit zápas v posledních vteřinách a v řešitelné situaci, kdy jsme třikrát měli míč ve své moci, je strašné,“ hněval se Veselý.

„Měli jsme si odvést minimálně bod, či spíše tři, protože za stavu 1:1 jsme ve druhém poločase měli dvě tři velké šance, žádnou jsme ale neproměnili a ze dvou střel na bránu jsme dostali dva góly,“ vrtěl Veselý smutně hlavou.

Dynamo to na Bohemku umí, v této sezoně ze tří vzájemných utkání oba domácí zápasy vyhrálo a z Vršovic si přivezlo bod. za remízu 0:0. Pražané z devíti možných bodů tudíž uhráli jediný a ve třech utkáních dali jen jeden gól a ten navíc ještě z penalty, kterou v Č. Budějovicích po Alliho ruce zahrával Jan Kovařík: „Byl jsem na penaltu určený a věřil jsem si. Brankář si na míč sice sáhl, myslím si ale, že jsem to docela utáhl,“ přemítal.

Brankář David Šípoš směr Kovaříkovy střely sice správně odhadl, gólu ale nezabránil. „Kovařík má silnou střelu, já to čekal spíš nahoru, on to ale dal po zemi a já už tam nestihl tu ruku dát. Mrzí mě to, moc mi nechybělo,“ litoval gólman Dynama.

Na Střeleckém ostrově, do jehož ochozů přišly více než čtyři tisícovky diváků, panovalo po zápase velké nadšení. „Ty emoce byly obrovské a já to jak klukům na hřišti, tak nám všem tady moc přeji, protože pracujeme skutečně naplno,“ radoval se po vydřené výhře trenér Jiří Lerch, dle něhož to pro jeho svěřence byl hodně těžký zápas. „Bohemka nám pokryla ty naše nebezpečné strany, jak Alliho, tak Tranzisku, takže jsme se jen těžko prosazovali. Přesto jsme se dle mého názoru zaslouženě dostali do vedení. Bohužel pak přišla ta smolná ruka Alliho, jemuž ale nemohu nic vytýkat. My na kluky apelovali, aby byli trpěliví, že ta šance dát gól ještě přijde. Klobouk dolů před nimi, že to nevzdali. Ty tři body jsou pro nás velice cenné, jsme si ale dobře vědomi, že zdaleka to ještě není konec a že nás čekají ještě čtyři nesmírně těžké zápasy,“ připomněl Lerch.

Po úvodním kole skupiny o záchranu má Dynamo na Zlín i Karvinou dvoubodový náskok. „Já během našeho zápasu výsledky našich soupeřů nesledoval, ale že oba naši konkurenti prohráli a my se dostali na třetí místo od konce, nás samozřejmě potěšilo a věřím, že nás to nakopne a že i ty další zápasy zvládneme,“ konstatoval trenér Dynama.

Jiří Lerch se také vyjádřil ke změnám v realizačním týmu, v němž za trenéra brankářů Zdeňka Křížka přišel bývalý gólman Dynama Pavel Kučera. „Zdeněk Křížek určitě neodváděl špatnou práci, naši gólmani ale po chybách v posledních zápasech byli psychicky na dně a my jim chtěli dát nějaký nový impuls. Pavel Kučera je takový rázný kluk a motivátor, proto přišel,“ uvedl Lerch.

K dalšímu zápasu se Dynamo vydá v sobotu do Pardubic. „Venku jsme v této sezoně ještě nevyhráli, ale třeba v Teplicích jsme hráli výborně a teď do Pardubic pojedeme s cílem tam uspět a uhrát nějaký bod,“ ujistil trenér Jiří Lerch.