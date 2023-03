V zápase dvou mužstev, které v dolní části tabulky od sebe dělilo jen skóre, zůstaly tři cenné body na jihu Čech. A to zcela po právu, Dynamo po většinu času bylo lepším týmem!

FORTUNA:LIGA: Dynamo Č. Budějovice - Baník Ostrava 2:1 (1:1). | Foto: Jan Škrle

Důležitosti duelu si hráči obou týmů bylo dobře vědomi: „V tabulce jsme dole, ale sami jsme se do toho dostali a sami se z toho teď musíme dostat. V Budějovicích to teď musíme zlomit,“ burcoval ostravský záložník Filip Kaloč. „Dle výsledků doma jsme až do výhry se Slavií byli v lize nejorší. Snad už je tomu konec a do Budějovic se pro body jezdit nebude,“ zdůrazňoval před zápasem kapitán Dynama Martin Králik.

Zápas začal oboustranně svižně a už v úvodní desetiminutovce měly oba týmy po jedné velké šanci. Tu první už v 7. minutě ostravský Šín, k němuž po rohu propadl míč na malé vápno, na pozorného Šípoše v brance ale hostující mladík nevyzrál. Poté se do slibné pozice dral domácí Adediran, po střetu se zadáky hostí skončil na zemi, faul se ale nepískal. Krátce nato Havel tvrdou ranou už gólmana Laštůvky překonal, pro předchozí Adediranův ofsajd ale VAR gól odvolal.

Další slibnou možnost Dynamo mělo ve 26. min., Škoda po centru zprava ale hlavičkoval nad břevno. Krátce nato právě Škoda byl u zrodu už regulérního gólu Dynama, když po Čoličově centru hlavičkoval před branku a hostující Říha si míč v pádu srazil do vlastní branky – 1:0.

To bylo slibné, navíc domácí pak měli více ze hry a druhý gól visel ve vzduchu. Jenže gól naopak dal Baník, když v závěru první půle odpískal rozhodčí Berka faul na Cadua a z přímého kopu dva metry za vápnem Fleišman ranou po zemi skrz zeď vyrovnal na 1:1.

Deset minut po přestávce ze hry pro zranění odstoupil domácí útočník Adediran, který do té doby byl pro hosty velkým nebezpečím. Černobílí se přesto dál tlačili dopředu a po hodině hry se po zásluze dočkali druhého gólu, jehož autorem byl po Zajícově luxusní zpětné nahrávce neméně luxusní ranou Čermák – 2:1.

Ani za tohoto příznivého stavu se fotbalisté Dynama nestáhli do defenzívy a dál se snažili hrát svůj kombinační a otevřený fotbal.

Čtvrt hodiny před koncem to zkusil z 25 metrů Čermák levačkou a míč jen těsně minul levou tyčku Laštůvkovy branky. V 82. min. byli Jihočeši blízko třetího gólu, když Čolič zahrával trestný kop ze strany velkého vápna a Havel hlavou poslal míč do tyče! Vzápětí na druhé straně Almasi nádhernou ranou z voleje jen těsně překopl Šípošovu branku. V páté nastavené minutě si na roh hostí naběhl i brankář Laštůvka, cenné tři body ale Dynamo uhájilo. Zcela po zásluze!

Dynamo - Baník 2:1 (1:1) - Branky: 29. Říha vlastní, 61. Čermák – 44. Fleišman. ŽK: Plavšič. Diváci: 4392. Rozhodčí: Berka – Vlček, Šimáček. Dynamo: Šípoš – Sladký, Havel, Králik – Čolič, Čermák (86. Čavoš), Hellebrand (86. Broukal), Potočný (78. Mršič) – Adediran (55. Penner), Škoda, Zajíc (78. Matoušek). Baník: Laštůvka – Sanneh (85. Juroška), Říha, Pojezný, Fleišman (77. Šehič) – Šín (72. Tijani), Kaloč – Cadu (85. Smíkal), Kuzmanović (77. Miškovič), Plavšić – Almási.