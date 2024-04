Jak si sami vrazit kudlu do zad, to v Teplicích názorně předvedli fotbalisté českobudějovického Dynama.

Martin Sladký atakuje teplického Abdallaha Gninga: Teplice - Dynamo ČB 2:2. | Foto: Deník/ František Bílek

V sobotním zápase I. ligy tam v úvodní půlhodině na hřišti kralovali, dali i vedoucí gól a další slibné příležitosti nevyužili, pak však během sedmi minut po dvou obrovských chybách v defenzivní činnosti dostali dva góly. Po půli naštěstí alespoň jeden bod po zásluze vydřeli.

Teplice po výhře v Ml. Boleslav 2:1 šly do zápasu jako favorit. „Střední skupina je blízko, máme to ve svých rukou.Věřím, že po devadesáti minutách půjdeme ze hřiště s tím, že cíl, který jsme si dali spíše v tichosti, jsme splnili,“ uvedl trenér Zdenko Frťala.

Na hrotu Dynama chyběl vykartovaný Ondrášek, kterého zastoupil Tranziska. „Je to typologicky podobný hráč a věřím, že to zvládne,“ doufal trenér Jiří Lerch.

A Tranziska začal velice aktivně, ostatně jako v první půlhodině zápasu i ostatní hráči Dynama. Hosté měli i šance, v 8. min. Hellebrand a v 15. min. Madleňák pálili jen těsně vedle tyče.

Ve 25. minutě se černobílí dočkali: Čermák z trestného kopu našel Poulola, jenž hlavou trefil tyč a odražený balon si srazil do vlastní branky – 0:1. „V první půlhodině zápasu jsme Teplice nikam nepustili a zaslouženě jsme dali gól. Bohužel pak jsme pykali za individuální chyby,“ mrzelo trenéra Jiřího Lercha.

Po výborně odehrané první půlhodině zápasu se totiž Jihočeši dvěma velkými chybami o zaslouženě získaný náskok připravili. Ve 33. minutě kopalo Dynamo roh, ale zadáci Teplic centr odvrátili a na půlicí čáře Fila po velkém nedorozumění Sladkého a Suchana se tak zadarmo dostal k míči, vyhrál i následný souboj s brankářem Šípošem a vyrovnal na 1:1. Jen o sedm minut později si na Jásirův centr hodně vysoko naskočil Chaloupek a přeskočil i gólmana Šípoše – 2:1.

„My jsme prvních dvacet minut byli hrozní, proto jsme do toho museli sáhnout,“ zdůvodnil trenér Frťala dvojí střídání, ke kterému sáhl už v závěru první půlhodiny (za Radostu přišel do hry Švanda a Bílka nahradil Jukl). I tyto změny přispěly k tomu, že Tepličtí – byť i za přispění chybujících hráčů hostí – dokázali skóre ještě do přestávky otočit.

Závěr prvního dějství patřil Teplicím, které vstoupily líp také do druhé půle, nicméně v 54. min. si na Madleňákův centr do vápna naběhl budějovický Šigut, jenž ale ve vyložené šanci poslal v pádu ze sedmi metrů balon nad břevno teplické branky.

Zaslouženého vyrovnání se ale Dynamo přece jen dočkalo! V 65. minutě totiž VAR odhalil Labíkovu ruku v pokutovém území a z nařízené penalty Jan Suchan nezaváhal – 2:2! „Tím, že mi to tam jaře padá, jsem se k penaltě nanominoval sám,“ culil se záložník Dynama, jenž na jaře dal už pět gólů.

Dynamo sahalo nakonec i po výhře, v 89. min. ale po rohu Poulolo z malého vápna pálil vedle. „V naší situaci má každý bod velkou cenu, remízu tudíž bereme,“ krčil rameny trenér Jiří Lerch.

V neděli se Dynamo v posledním kole základní fáze nejvyšší soutěže střetne doma se Slováckem (15:00).

Teplice - Dynamo ČB 2:2 (2:1) - Branky: 33. Fila, 40. Chaloupek – 25. Mareček vlastní, 67. Suchan (pen.). ŽK: Bílek, Mareček, Mičević, Jukl – Čermák, Šigut, Hellebrand. Diváci: 3107. Rozhodčí: Petřík – Matoušek, Novák. Teplice: Ludha – Kričfaluši, Chaloupek, Mičević (70. Knapík) – Radosta (30. Švanda), Bílek (30. Jukl), Trubač, Mareček, Labík – Fila (78. Gning), Jásir (70. Čerepkai). Dynamo ČB: Šípoš – Sladký, Králik, Poulolo, Madleňák – Suchan, Hellebrand, Čermák (84. Nikl) – Šigut (88. Brandner), Tranziska, Alli (90+3. Zíka).