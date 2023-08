V prvních čtyřech kolech I. ligy fotbalisté Dynama nezískali ani bod a jsou v tabulce poslední. Navíc v těch čtyřech zápasech černobílí inkasovali jen těžko uvěřitelných sedmnáct gólů!

Dynamu chybí šéf obrany, říká trenér Jindřich Dejmal. | Foto: Deník/ Jan Čech

A to děsí i bývalé fotbalisty Dynama. „Směrem dopředu to není tak zlé, ale na obraně je nutno zapracovat,“ tvrdí zkušený kouč Jindřich Dejmal, jenž jako hráč v Dynamu hrál právě na beku a jako trenér vedle Dynama v lize vedl mj. Jablonec, Prešov či pražskou Slavii. „Dle mě Dynamu chybí šéf zadku, někdo to prostě musí vzadu dirigovat. Třeba ve Slavii za mě tím šéfem byl Jarda Šilhavý, anebo v Dynamu Máca Wohlgemuth. A klapalo nám to.“

Pevná obrana dle Dejmala musí být základem. „Žádný beton, ale vzadu je třeba naprostá zodpovědnost,“ říká.

Podobně to vidí i Josef Jodl, jenž jako kapitán dovedl Dynamo v roce 1985 po čtyřech desítkách let zase do první ligy: „Kvalitní defenziva, to nejsou jen beci. Bránit musí dokázat všichni hráči,“ říká bývalý nekompromisní stoper, dle něhož Dynamu teď chybí také defenzivní záložník. „Hellebrand, Čermák či Suchan, to jsou samí techničtí hráči, ale chybí tam ale někdo jako Kodeš v Hradci, ten má v sezoně dvanáct žlutých, ale roli štítu si plní.“

Defenzivní činnost dle Dejmala i Jodla prostě Dynamo musí rázně změnit. „A to hned teď v neděli doma proti Bohemians, kdy se už nutně musíme chytit. Není za pět minut dvanáct, je už dvanáct!“ má jasno Josef Jodl.

Vyslyší ho v neděli jeho následovníci