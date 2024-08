Co říkal trenér Dynama po zápase na Julisce, kde jeho tým prohrál s Duklou 0:3? "

"Veliké zklamání. Zápas jsme si prohráli sami," mračil se charismatický kouč. "Když vidím ten první poločas, kde jsme měli o dvě branky více, kdy nejsme schopni trefit bránu, kdy se dostáváme do šancí, hráli jsme velice dobře. Pak přijdou dvě triviální situace v podobě vyhazování a my nejsme schopní to pohlídat."

Přitom hráče právě na dlouhé auty upozorňoval. "My jsme se na to připravovali. Věděli jsme přesně, že Dukla to dělá, a přesto všechno si necháme dát dva góly a pak ten třetí gól. To vůbec nemá cenu komentovat, poněvadž to jsme víceméně hodili Dukle, aby dala gól."

Trenérovi triviální chyby hlava nebere. "Nechápu. Co se stalo? Nechápu, proč se to stalo. Je důležité to zanalyzovat a ukázat si to. Cesta bude asi hodně těžká, ale jak říkám, ten zápas, když si přečtete výsledek, tak je to 3:0 a říkáte si, že to byla jasná záležitost. Nebyla. Nebyla, protože my jsme po tom prvním poločase měli to utkání vést, ale na to se nehraje. Asi ten největší zabiják v tomhle zápase se jmenuje naše šance, které jsme měli. A jestliže nebudeme góly dávat, tak to bude opravdu velice těžká mise. Doufám, že se nám malinko štěstíčko třeba nakloní, že se to třeba odrazí v nějaký správný moment taky k nám, abychom třeba nějaký gól dali. Ale toto je pro mě těžko pochopitelné."

Straka je přesvědčený, že kádr Dynama má na víc. "Já jel na Duklu s tím, že budeme bodovat. Já jsem o tom byl přesvědčený a kluci taky. A když jsme odjížděli, tak to bylo opravdu velice dobře nažhavené. To jsme viděli v prvním poločase. To bylo dobré, to bylo fajn, všechno fungovalo i po taktické stránce. Až na jednu tyčku. Šance jsme měli hlavně my. Ale špatně jsme je řešili. Kdybychom dali jeden, dva góly, tak to bylo úplně něco jiného. Ale vím, že to je těžké, že teď už je to zase s nulou a dostali jsme zase tři góly. Tohle je zdrcující. To je neskutečné na psychiku. Ale nesmíme nic vzdávat. Věřím tomu, že opravdu přijde ten den D v tom směru, že šance budeme dávat a že třeba i to štěstíčko se na nás malinko obrátí."

Straka popsal milé setkání s trenérem Radou. "Mám Petra rád, on je takový zabiják, jako jsem já. Mám ho rád, protože je takový, jaký je. I když jako hráči jsme se nemuseli, protože jsme byli soupeři. Samozřejmě Petr nás levačkou vždy trápil. Já jsem zase trápil jiné kluky. On je fajnový kluk, který, když má nějakou myšlenku, když ví, co chce říct, tak to řekne na plnou pusu jako já."