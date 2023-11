Fotbalisté Dynama se v sobotu v zápase 15. kola I. ligy od 15 hodin na Střeleckém ostrově střetnou s Teplicemi (lístky z tohoto utkání budou platit i na čtvrteční pohár s Jabloncem).

V minulém utkání doma fotbalisté Dynama ČB v lize s Pardubicemi prohráli 0:1 (na snímku Lukáš Havel atakuje hostujícího Matěje Helešice), uspějí v sobotu doma s Teplicemi? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl



„Věřím, že zápas zvládneme za tři body,“ zve na sobotní střetnutí s Teplicemi trenér Marek Nikl.

Do Liberce jste jeli s cílem bodovat, to se ale nepodařilo. Takže zklamání?

Z výsledku jsme samozřejmě byli hrozně moc zklamaní, odehráli jsme ale dobrý zápas, který ukázal, že tým je živý, že umí hrát fotbal, že dokáže být agresivní a že je silný na míči. Tím víc nás mrzí, že jsme nakonec jeli domů bez bodů.

Jenže ve fotbale rozhodují góly a vy jste potřetí v řadě vyšli střelecky naprázdno…

Bohužel, i v Liberci jediné, co našemu týmu chybělo, byla taková ta větší hladovost při zakončení slibných akcí. I když v závěru zápasu jsme nějaké šance měli a byla tam i situace, kdy Osmančík dostal ve vzdušném souboji jednoznačně do hlavy a možná, kdyby tam ten kontakt nebyl, mohl to být gól.

Nechybí vám ve finální fázi takový hráč, jakým je třeba Zdeněk Ondrášek?

Samozřejmě, že takový hráč chybí, ale Kobra je po operaci a počítat s ním teď nemůžeme. Po operaci je také Tomáš Zajíc, navíc v týdnu před zápasem v Liberci byl nemocný Qadri Adediran, jenž se trošku potýká i s formou. Nedá se ale nic dělat, ty hráče nemáme, a tak si prostě musíme poradit jinak.

Kolem Jakuba Hory se situace nezměnila?

Vedení klubu ho rozhodlo vyřadit z týmu a já žádnou novou informaci nemám. My to ale v kabině vůbec neřešíme, v hlavách máme jen sobotní zápas s Teplicemi, jedině na tento zápas se soustředíme, na nic jiného.

Není divu, ten zápas má pro vás opravdu hodně velkou důležitost!

V naši situaci je každý zápas pro nás velice důležitý. Teď hrajeme doma a jednoznačně půjdeme za vítězstvím!

Teplice před týdnem porazily silnou Mladou Boleslav a určitě nebudou lehkým soupeřem. Ostatně i další oddíly ze spodku tabulky v posledních kolech dokázaly uhrát nečekané body…

To víme, nicméně se nijak moc nekoukáme na výsledky ostatních mužstev. My musíme koukat sami na sebe, když budeme vyhrávat, budeme úspěšní.

Po Teplicích máte v závěru roku ze čtyř zápasů tři venku, navíc na Slavii, v Plzni a na Bohemce. To je zatraceně těžký los!

Na to v tuto chvíli my ale vůbec nemyslíme. Teď máme v sobotu doma Teplice a jednoznačně se teď jedině na tento zápas soustředíme a věříme, že nám pomůžou i diváci v hledišti a že i s jejich podporou ten důležitý zápas zvládneme za tři body!

TÁBORSKO NA SPARTU



V posledním kole podzimní části II. ligy se fotbalisté FC Silon Táborsko v neděli ráno od 10:30 hodin střetnou v Praze s mladíky mistrovské Sparty a po cenné bezgólové remíze na Dukle, která je v tabulce druhá, by Jihočeši rádi v hlavním městě opět uspěli. „Škoda, že jsme na Dukle nevyhráli, mohli jsme se na ni dotáhnout na jediný bod,“ mrzelo Petra Plachého, který v obraně Táborska na podzim nechyběl ani minutu. Na Spartu, jejíž barvy 25letý bek hájil, se velice těší: „Bude to pro mě jeden z prestižnějších zápasů. Hlavní bude nedostat pokud možno žádný gól, nebo jich dát více než soupeř,“ má Plachý jasno, jak Spartu obrat.

Ve III. lize si dva ze tří jihočeských týmů své zápasy posledního podzimního kola předehrávaly už v pátek večer:

Písek – Vltavín 3:2 (2:1), 28. a 45. Arzberger, 76. Kašpar – 27. Vokurka vlastní, 87. Veselý, K. Vary – Dynamo ČB B 0:0, v 86. min. hostující Prášek z penalty trefil břevno.

Doma ve III. lize v sobotu hraje béčko Táborska s Královým Dvorem (14 na Svépomoci).

V divizi se Jindřichův Hradec v krajském derby střetne s Katovicemi a Soběslav doma změří síly s Petřínem Plzeň, Český Krumlov zakončí divizní podzim v Rokycanech (všechny zápasy v sobotu od 14 hodin).

V předehrávce posledního podzimního kola I. ligy dorostu v pátek devatenáctka Dynama vyhrála s Pardubicemi 2:1 (2:1), když na vedoucí gól hostí na Složišti černobílí odpověděli brankami Štindla a Gantogtokha.

Páteční KP: Hluboká – Rudolfov 3:0 (2:0), Hrachovec, Kössl, Píša.