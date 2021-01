Příbram je v tabulce sice předposlední, ale trenér Dynama David Horejš kvalitu soupeře respektuje: „Příbram do letošního ročníku první ligy nevstoupila ideálně, ve druhé části podzimní sezony ale začala sbírat body,“ připomněl trenér Dynama, že Příbrami vyhrála s Mladou Boleslaví či Zlínem a remízovala třeba v Brně a v Olomouci. „O víkendu Příbram velice dobře zvládla také zápas s Plzní, uhrála s ní bod a při troše štěstí mohla i zvítězit,“ dodal Horejš.

Jedinou příbramskou zimní posilou je útočník Dočekal z Vyšehradu, v tom však trenér Pavel Horváth problém nevidí. „Pozitivem je, že nedošlo k velkým odchodům, naopak z hostování se vrátili Laňka, Januška a Polák, které si v kádru necháme, mohli by pomoci. Uzdravili se nám zadáci Tregler, Soldát, Kingue a další hráči. Určitě nebudeme slabší než na podzim,“ přemítal příbramský kouč.

V Příbrami po bezbrankové remíze s Plzní vládla spokojenost. „Doufám, že to pro nás bude odrazový můstek do dalších zápasů,“ uvedl po zápase pro klubový web trenér Horváth, dle něhož jeho svěřenci hráli v enormním nasazení. „Mohli jsme si možná dovolit hrát víc dopředu, byly tam dvě situace, kdy jsme mohli dát gól. Třeba nám to vyjde teď v Budějovicích,“ myslel příbramský kouč už na středeční duel. „Bod s Plzní je pro nás impulz do dalších utkání, a to už do té středeční dohrávky v Českých Budějovicích. Potřebujeme každý bod, abychom se dostali z pásma sestupu a vykročili k záchraně,“ zdůraznil Pavel Horváth.

Před cestou na jih Čech si věří i příbramští hráči. „Čekají nás tři zápasy v jednom týdnu, všechny venku, což bude o to těžší. Ale už teď do Budějovic pojedeme udělat dobrý výsledek,“ uvedl gólman Ondřej Kočí, jenž byl proti Plzni velkou oporou týmu. „Když budeme hrát poctivě jako s Plzní a všechno odmakáme na sto procent, můžeme uspět.“

Optimistické hlasy ale zní i z jihu Čech. „Cenné tři body, které jsme uhráli s Pardubicemi, budou mít obrovskou platnost, když je potvrdíme doma s Příbramí,“ podtrhl obránce Pavel Novák.

Trenéři Dynama sice nemají důvod nějak zasahovat do vítězné sestavy ze zápasu s Pardubicemi, testy na covid však mohou veškeré záměry pozměnit. „Čeká nás důležitý a hodně těžký zápas. V lize má každý ještě dvacet zápasů, ve hře je šedesát bodů a my tudíž každý zápas musíme odehrát na doraz. Věřím, že tomu tak bude i s Příbramí,“ zdůraznil trenér Horejš.

DALŠÍ POSILOU DIOP

Do ligového Dynama přichází další zajímavá posila do ofenzivy. Smlouvu do léta 2023 totiž na jihu Čech podepsal senegalský útočník Dame Diop, který v nedávné minulosti úspěšně působil v Baníku Ostrava a ve Fastavu Zlín. „Smlouvy jsou podepsané a teď jednáme s českým velvyslanectvím v Senegalu o udělení víza, aby mohl okamžitě přiletět do Česka,“ informoval v klubovém podcastu generální manažer Dynama Martin Vozábal.