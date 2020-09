V minulé sezoně vám jen o chloupek unikla skupina o titul, teď máte po čtyřech kolech jen dva body. Není to pro vás trochu zklamání?

Měli jsme na úvod v nové sezoně těžký los, samozřejmě jsme ale i tak čekali, že budeme mít víc bodů. Bohužel máme jen dva a musíme to brát, jak to je. Bereme i ten bod z Opavy, teď ale potřebujeme v pátek uhrát tři body doma s Bohemkou.

Venku se vám daří, vždyť i první bod jste s Baníkem vybojovali na jeho hřišti.

Tam jsme hráli dobrý fotbal, hlavně v prvním poločase. Vedli jsme 2:0 a pochopitelně nás mrzelo, že jsme to neudrželi až do konce., tam jsme měli vyhrát. Teď v Opavě to byl takový vyrovnaný zápas, oni mohli dát gól, my úplně na konci taky měli velikou příležitost zápas rozhodnout v náš prospěch. Ale remíza asi byla spravedlivá.

Tu zmíněnou šanci v samém závěru zápasu jste měl po vydařené samostatné akci právě vy, a kdybyste svůj slalom zakončil střelou, třeba byste vyhráli…

Je to možné, já si taky říkal, že jsem asi měl hned vystřelit, ale viděl jsem tam Matyho (Lukáše Matějku – pozn.), tak jsem ho zkoušel najít.

I trenér Horejš ale říkal, že jste měl volit zakončení.

Možná ano, ale když jsem na to ale koukal na videu, tak si myslím, že jsem byl hodně z úhlu a že bych to do brány neprotlačil.

Nicméně to, jak jste se podél brankové čáry proháčkoval ve velkém vápně až k brance, se vám hodně povedlo!

Nabídlo se mi to, navíc jak už to bylo ke konci zápasu, tak už obráncům třeba taky došly síly. Tak jsem to zkusil a vyšlo to, akorát je škoda, že jsme to tam už nedotlačili.

Opava už je minulostí a teď vás čeká v pátek doma zápas s Bohemians. Jak to vidíte?

Nebude to snadné, chceme ale vyhrát. Loni jsme doma Bohemku porazili 3:2 a tím nastartovali tu vítěznou sérii. I teď máme za cíl s ní uhrát před svými diváky tři body.

Nemáte ale obavu, aby vláda zase stadiony nezavřela?

Na podporu diváků hodně spoléháme, ale víme, jaká situace je. Tak uvidíme…