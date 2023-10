Fotbalisté prvoligového Dynama po sobotním vítězství s Karvinou 1:0 se v úterý od 17 hodin doma na Střeleckém ostrově v dohrávaném duelu 3. kola Mol Cupu střetnou s druholigovou Chrudimí.

Jiří Skalák v zápase Dynama s Karvinou uniká Patriku Čavošovi: Dynamo - Karviná 1:0. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Výhra nad Karvinou fotbalisty Dynama stála hodně sil. „Nebyl to vůbec jednoduchý zápas a máme radost, že jsme v něm nakonec dokázali zvítězit,“ pochvaloval si po zápase trenér Tomáš Zápotočný. „V první půli jsme ztráceli lacino míče, v tomto směru jsme se po přestávce zlepšili a nakonec jsme zápas rozhodli za tři body,“ dodal.

Před utkáním trenéři Dynama museli v předpokládané sestavě udělat nějaké korektury. „Chytat měl Janáček, měl však svalové potíže,“ vysvětlil trenér Zápotočný, proč do brány šel Šípoš. „A zachytal velice dobře,“ ocenil.

Ani na laviče nebyl útočník Zdeněk Ondrášek. „Zranil se, má naštíplý meniskus , takže zřejmě nějaké tři čtyři týdny k dispozici nebude,“ vraštil čelo trenér Zápotočný. „Naštěstí ostatní kluci chybějíci hráče skvěle zastoupili a za to jim patří uznání,“ vyzdvihl.

V základní sestavě chyběl útočník Adediran. „K jeho výkonu ve Zlíně jsme měli určité výhrady, od takového bombarďáka potřebujeme na hřišti toho víc. Proto na hrot šel Jirka Skalák a myslím, že tam plnil to, co jsme od něj chtěli,“ reagoval Zápotočný, dle něhož příchod Adedirana v závěru zápasu pak do hry vnesl nový impuls.

Zápas ukázkovou akcí rozhodl Musa Alli. „Potvrdil, jak nadstandardní hráč to je,“ nešetřil Zápotočný chválou.

Do úterního poháru proti Chrudimi jde Dynamo s jasným cílem: „Chrudim v žádném případě nepodceňujeme, je to nepříjemný soupeř, jednoznačně však chceme postoupit dál,“ zdůraznil trenér Tomáš Zápotočný.

Permanentkáři a děti do 15 let mají na pohár s Chrudimí vstup zdarma.