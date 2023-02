Ta zpráva se dala očekávat. Přesto všechny zaskočila. František Cipro na tom nebyl zdravotně dobře. Zemřel ve veku 75 let. Rozloučení proběhlo ve stylu, ze kterého by asi měl radost. Do Českých Budějovic dorazily velké fotbalové legendy. Třeba Vladimír Šmicer. Nebo Karel Vácha. Junior i senior. Právě s Karlem Váchou starším jsme si připomínali chvíle, které prožil s Františkem Ciprem. "Dlouho jsme se neviděli, on pak měl nejrůznější zahraniční angažmá, snad 25 let jsme moc nebyli v kontaktu," vypráví šéf hlubockého fotbalu, který přidal i pikantní historku z osobního života. "Nebavili jsme se jen o fotbale, potkávali jsme se na zábavách. Řeč často přišla i na dívky. Někdy jsme třeba měli spolu zájem o stejnou dámu. I to se stalo."